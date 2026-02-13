الدوري السعودي والهدافون... منافسة شرسة وغياب عربي كبير

- يتصدر إيفان توني قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 19 هدفاً، يليه جوليان كوينونيس بـ18 هدفاً، وكريستيانو رونالدو في المركز الثالث بـ17 هدفاً، مع غياب ملحوظ للهدافين العرب عن المراكز العشرة الأولى. - يحتل رودير مارتينيز المركز الرابع بـ15 هدفاً، يليه جوشوا كينغ بـ14 هدفاً، وجواو فيليكي بـ13 هدفاً، مع تواجد كريم بنزيمة في المركز العاشر. - أول لاعب عربي في قائمة الهدافين هو خالد الغنام في المركز الـ15 برصيد 7 أهداف، مما يبرز سيطرة الهدافين الأجانب في الدوري.

وصلت منافسات بطولة الدوري السعودي لكرة القدم إلى الجولة الـ22، والمنافسة على لقب الهداف مشتعلة على نحوٍ كبير بين أبرز الهدافين، مع بروز غياب عربي كبير عن قائمة التوب 10، نظراً لسيطرة الهدافين الأجانب لمختلف الأندية المُنافسة.

ويتصدر المهاجم الإنكليزي إيفان توني قائمة الهدافين برصيد 19 هدفاً مع فريقه الأهلي الذي يحتل المركز الرابع في الترتيب برصيد 47 نقطة، وهو الذي سجل ستة أهداف من ركلة جزاء. ويأتي خلفه مباشرةً بفارق هدف واحد فقط مهاجم نادي القادسية جوليان كوينونيس، الذي سجل 18 هدفاً في الدوري السعودي حتى الآن، مع تسجيله ركلة جزاء واحدة.

ويحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري السعودي، بتسجيله 17 هدفاً مع نادي النصر حتى الآن، ومنها أربعة أهداف من ركلة جزاء، مع العلم أن "الدون" غاب عن مباريات عدّة في الفترة الأخيرة بسبب احتجاجه على صندوق الاستثمارات السعودي وتعامله غير المُنصف برأي رونالدو مقارنةً بما يقدمه من تسهيلات لنادي الهلال للتعاقد مع أسماء قوية ونجوم.

ويأتي في المركز الرابع مهاجم نادي التعاون، الكولومبي رودير مارتينيز، الذي سجل 15 هدفاً، وخلفه مهاجم نادي الخليجي، النرويجي جوشوا كينغ، برصيد 14 هدفاً، ثم في المركز السادس البرتغالي جواو فيليكي، مهاجم نادي النصر برصيد 13 هدفاً، ثم سابعاً الإيطالي ماتيو ريتيغي، مهاجم القادسية، برصيد 12 هدفاً، ثم الهولندي جيورجينيو فينالدوم، لاعب الاتفاق برصيد 11 هدفاً، وأخيراً في المركز العاشر كريم بنزيمة، مهاجم نادي الهلال الجديد بنفس رصيد الأهداف.

والمثير كان غياب أي هداف عربي في قائمة أول عشرة مراكز في الترتيب، إذ إنّ أول لاعب عربي في قائمة الهدافين هو السعودي خالد الغنام، لاعب الاتفاق برصيد سبعة أهداف (المركز الـ15)، ثم السعودي سالم الدوسري لاعب نادي الهلال في المركز الـ23 برصيد ستة أهداف، والجزائري سعيد بن رحمة، الذي يحتل المركز الـ28 برصيد خمسة أهداف.