الدوري السعودي: الهلال لاستعادة التوازن والنصر لمواصلة التألق

تنطلق الجولة الـ24 من منافسات بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، الجمعة، حيثُ يسعى نادي الهلال لاستعادة التوازن بسرعة بعد تعثرين متتاليين، في وقت سيُحاول نادي النصر بقيادة نجمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، متابعة العروض القوية من أجل الاستمرار في الصدارة. وخسر نادي الهلال صدارته لبطولة الدوري السعودي بعد تعادله في آخر مباراتين أمام كل من الاتحاد (1-1) ثم التعاون (1-1)، ليتراجع الفريق إلى المركز الثالث برصيد 55 نقطة ويفسح المجال أمام كل من الأهلي للتقدم إلى الوصافة برصيد 56 نقطة والنصر إلى الصدارة برصيد 58 نقطة، وعليه يسعى لاستعادة التوازن بسرعة بفوز مهم يريده أمام نادي الاتفاق صاحب المركز السابع عندما يواجهه الجمعة (في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القدس المحتلة)، والذي ليس من السهل الفوز عليه، ولكن الانتصار ضروري من أجل الاستمرار في المراكز الثلاثة الأولى وتجنب خسارة المركز الثالث لمصلحة القادسية.

في المقابل، يسعى نادي النصر لمتابعة العروض القوية في بطولة الدوري السعودي عندما يواجه نادي الفيحاء السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القدس المحتلة، وبعد فوزه على النجمة بسهولة بخماسية نظيفة الأربعاء الماضي، أكد قوته في صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن الأهلي المتقدم إلى الوصافة، ليسعى جاهداً من أجل المحافظة على المركز الأول بقيادة كريستيانو رونالدو، وبات كل شيء بين يديه الآن من أجل التتويج بلقب الدوري في نهاية الموسم.

ويدخل نادي النصر الجولة الـ24 من الدوري السعودي وفي رصيده سلسلة انتصارات متتالية وصلت إلى تسعة، كما يُقدم نجومه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كينغسلي كومان، والسنغالي ساديو ماني مستويات استثنائية في الفترة الأخيرة وآخرها التسجيل في المباراة الأخيرة أمام النجمة، وأكد مدافع نادي النصر، إينيغو مارتينيز، العروض القوية لنادي النصر حين قال في مؤتمر صحافي بعد مواجهة نادي النجمة: "أنا سعيد، خصوصاً بالفوز على النجمة. من المهم جداً الاستمرار في تحقيق الانتصارات والحفاظ على الصدارة في الدوري".

وقبل عشر جولات من ختام منافسات الدوري السعودي، يملك نادي النصر لأول مرة فرصة كبيرة للمحافظة على الصدارة والاقتراب خطوة كبيرة من تحقيق اللقب الذي يسعى النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لتحقيقه منذ وصوله إلى السعودية وخوض تجربة احترافية مع نادي النصر، وعليه فقط الفوز في جميع مبارياته العشر المتبقية أو انتظار تعثر الأهلي والهلال والابتعاد أكثر بفارق نقاط كبير في المركز الأول، لحسم اللقب في النهاية.