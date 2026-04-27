الدوري الجزائري سيفرض قاعدة جديدة للموسم المقبل... المواهب أولاً

- الاتحاد الجزائري لكرة القدم يفرض قاعدة جديدة لموسم 2026-2027، تلزم الأندية بإشراك ثلاثة لاعبين من مواليد 2006 في تشكيلتها الأساسية، بهدف تطوير الدوري ومنح المواهب فرصاً أكبر. - القاعدة تهدف إلى تعزيز ظهور المواهب الشابة في المباريات، مما يسهم في تحسين مستوى الأندية وفتح الطريق أمام اللاعبين لتمثيل منتخب الجزائر مستقبلاً. - القرار يأتي استجابة للانتقادات حول نقص المواهب في الجزائر، ومن المتوقع أن تدعمه الأندية لتحقيق تطور فني وذهني للاعبين الشباب.

سيفرض الاتحاد الجزائري لكرة القدم قاعدة أساسية جديدة في بطولة الدوري الجزائري لموسم 2026-2027، تهدفُ إلى تطوير البطولة ومنح المواهب فرصاً أكبر للمشاركة مع الأندية التي يلعبون لها، وهو ما من شأنه تقوية منتخب الجزائر في المستقبل.

ونشر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الاثنين، تفاصيل تخصُ القاعدة الجديدة التي ستُطبق في بطولة الدوري الجزائري لكرة القدم في موسم 2026-2027، وتتمثل في أن على كل نادٍ احترافي يُنافس في الدوري إشراك ثلاثة لاعبين على الأقل من مواليد عام 2006 في تشكيلته الأساسية المُسجلة رسمياً في سجلات الاتحاد الجزائري لكرة القدم للمشاركة في الموسم الكروي.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ على كل نادٍ تسجيل اللاعبين ضمن قائمته الأساسية خلال فترة ميركاتو الصيف المقبل، والهدف الأساسي هو منح المواهب فرصاً أكبر للظهور في المباريات وإظهار ما لديهم من موهبة في كرة القدم، وتحفيزهم من أجل مواصلة العمل والاجتهاد لمساعدة الأندية التي يلعبون معها لتحقيق الإنجازات وفتح الطريق من أجل تمثيل منتخب الجزائر في المستقبل.

ويأتي قرار الاتحاد الجزائري لكرة القدم لمحاولة تطوير بطولة الدوري، خصوصاً في ظل الانتقادات الأخيرة التي طاولت الاتحاد بسبب النقص الكبير في المواهب في كرة القدم الجزائرية، ومن المنتظر ألا تعترض الأندية على تطبيق القاعدة الجديدة انطلاقاً من موسم 2026-2027، إذ من شأنها أن تمنح المواهب الشابة فرصاً أكبر لكسب ثقة الجماهير والمدربين وتطوير مستواهم الفني والذهني.