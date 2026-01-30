الدوري التونسي على وقع أزمة التحكيم و"الفار" في قفص الاتهام

30 يناير 2026
جماهير تونسية على ملعب الرباط الأولمبي، 30 ديسمبر 2025 (بول إليس/Getty)
يشهد الدوري التونسي لكرة القدم تنافساً قوياً مع عودة النشاط الرسمي، إثر نهاية مشاركة "نسور قرطاج" في كأس أمم أفريقيا في المغرب، كما اقترنت عودة النشاط بارتفاع وتيرة الانتقادات للتحكيم، خاصة في مباريات الأسبوع الثالث، بعدما عبّرت عديد الأندية عن غضبها الشديد من قرارات الحكام، ليعود الجدل في الدوري التونسي بشأن ضعف مستوى التحكيم.

وأصدرت أندية الاتحاد المنستيري الذي انهزم أمام الأولمبي الباجي (0ـ1)، والملعب التونسي المنتصر على مستقبل سليمان (1ـ0)، واتحاد بن قردان المتعادل مع النجم الساحلي (0ـ0)، بيانات مُنددة بأخطاء التحكيم. كما نشر مستقبل سليمان بدوره بياناً في الأسبوع الثاني، بعد نهاية مباراته مع نجم المتلوي بالتعادل. وطالبت الأندية إدارة التحكيم بمزيد التحري في اختيار الحكام لإدارة المباريات، معتبرة أنها تضررت بشكل صريح من القرارات، وكانت بعض البيانات حادة مثل بيان إدارة الملعب التونسي الذي جاء فيه "إنّ المباراة لم تنطلق اليوم مع صافرة الحكم (لقاء الملعب التونسي ومستقبل سليمان)، وإنما بدأت مع التعيينات التي اعتمدتها الإدارة الوطنية للتحكيم والتي تعلقت بها شبهات ارتباط الطاقم التحكيمي بأحد المنافسين المباشرين مما يمسّ من مصداقية الصافرة وحيادها ويفتح بابا للجدل لا يحتاجه المشهد الرياضي".

كما عبّرت الأندية عن انتقادها لتدخل حجرة الفيديو المساعد (الفار)، في بعض اللقطات التي كانت تبدو واضحة حسب هذه الأندية. وقد عمّقت تقنية "الفار" في بعض المناسبات أزمة التحكيم في الدوري التونسي في المباريات الأخيرة، خاصة في لقاء النجم الساحلي واتحاد بن قردان، وذلك بعدما توقف اللعب قرابة عشر دقائق للتثبت من شرعية هدف بن قردان في آخر الدقائق، واتضح لاحقاً أن عطباً تقنياً عطل التواصل بين الحكم والغرفة، كما حصل عطب آخر في التجهيزات في لقاء الملعب التونسي ومستقبل سليمان، وبالتالي تعذّر على الحكم مراجعة اللقطات سريعاً.

ويتوقع أن تتواصل الانتقادات وتكون أكثر حدّة مع تقدم المنافسة، بما أن عديد الأندية معنية بسباق التتويج باللقب، إضافة إلى التنافس على المركز الثاني الذي يضمن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، وبالتالي سيشهد الدوري التونسي في المباريات المقبلة تنافساً قوياً، ما قد يدفع الاتحاد إلى اللجوء مجدداً للتحكيم الأجنبي تفادياً للأزمات التي تحدث.

