الدوري التركي يُواصل استقطاب النجوم ولوكمان آخرهم

يُواصل الدوري التركي لكرة القدم، استقدام النجوم خاصة من الدوري الإيطالي، بحكم أن أندية "الكالتشيو" تُواجه الكثير من الأزمات المالية، ما يُضعف موقفها ويجعلها مُجبرة على قبول العروض لدعم مواردها المالية، وأصبح نجم نادي أتلانتا، النيجيري أديمولا لوكمان (28 عاماً)، قريباً من الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وهذه المرة ستكون الوجهة نادي فنربخشة التركي.

وأكد موقع فوت أفريكا، الذي يهتم بكرة القدم الأفريقية، الجمعة، أن انتقال لوكمان إلى النادي التركي بات وشيكاً، فقد دخلت إدارة فنربخشة في مفاوضات مع اللاعب وفريقه في الأيام الماضية، مُستغلة رغبة لوكمان في الرحيل عن الفريق، وخوض تجربة احترافية جديدة، بعد فشل صفقة انتقاله إلى إنتر ميلان في الميركاتو الصيفي. وكان اللاعب قد دخل في خلاف كبير مع إدارة فريقه من أجل إجبارها على قبول عرض الإنتر، ولكن في النهاية لم يحصل الاتفاق بين الناديين، وبعد أن قاطع تحضيرات فريقه وغاب عن بعض المباريات، أجبر إدارة النادي على الموافقة، واستأنف نشاطه مع الفريق في مرحلة ثانية، وتألق في عديد المناسبات.

ووفق الموقع ذاته، فقد سافر المدير الرياضي ديفين أوزيك، إلى إيطاليا لمناقشة إمكانية انتقال اللاعب النيجيري إلى الفريق. وتشير التقارير إلى أن المفاوضات جادة بين الناديين، رغم التوقعات بإمكانية حدوث مفاجآت خلال الساعات المقبلة ودخول أندية قوية في خط المنافسة، خاصة أتلتيكو مدريد الإسباني الذي يبحث عن جناح سريع. وخلال هذا الموسم، شارك اللاعب النيجيري في 19 مباراة، مسجلًا 3 أهداف ومقدمًا تمريرتين حاسمتين، كما تألق في كأس أمم أفريقيا الأخيرة، وساهم في حصول منتخب بلاده على المركز الثالث، في حين فاز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب أفريقي في عام 2024. ويشهد الدوري التركي في المواسم الأخيرة، توافد النجوم على الأندية، مثل النيجيري فيكتور أوسيمين، والمغربي يوسف النصيري.