الدوري التركي وملف المراهنات... اعتقال 17 حكماً مُشتبهاً بهم

- اعتقلت الشرطة التركية 19 شخصاً، بينهم 17 حكماً، للاشتباه في تورطهم في مراهنات غير قانونية قد تؤثر على نتائج مباريات الدوري التركي، مع استمرار التحقيقات في قيمة المراهنات ومقارنة الدخل الرسمي للحكام بأرباح أخرى. - كشف الاتحاد التركي لكرة القدم عن مشاركة 371 حكماً في مراهنات غير قانونية، وأوقف 149 منهم، مع استمرار التحقيقات في حسابات المراهنات التي تخص 152 حكماً يراهنون بنشاط. - تعهد الاتحاد التركي بالقضاء على ظاهرة المراهنات، مؤكداً عدم وجود منظمة مراهنات محددة تؤثر على النتائج، مع التحقيق في تورط حوالي 3700 لاعب.

يستمر مسلسل كشف تفاصيل جديدة حول ملف المراهنات في بطولة الدوري التركي لكرة القدم، وإمكانيات تورط عدد كبير من الحكام، إذ أعلنت الشرطة عن اعتقال 19 شخصاً من بينهم حكام في سلسلة التحركات الجديدة في الملف الذي أثار جدلاً كبيراً في كرة القدم التركية مؤخراً.

وأشارت النيابة العامة التركية، الجمعة، إلى اعتقال 19 شخصاً من بينهم 17 حكماً تركياً، وذلك للاشتباه بمشاركتهم في مراهنات ربما تكون لها صلة بغش في نتائج مباريات في الدوري التركي لكرة القدم، والمعتقلان الآخران هما رئيس ناد في دوري الدرجة الأولى التركي ورئيس سابق لفريق آخر، وأوضحت النيابة العامة أنه نظراً لكون الحكام موظفين حكوميين فيجرى التحقيق في قيمة المراهنات ومقارنة الدخل الرسمي للحكام بأرباح أخرى، كما يجرى التحقيق في شبه تلاعب بنتائج مباريات، ما ينتهك التشريعات الرياضية، في وقت نُفذت الاعتقالات الـ19 في 12 محافظة في جميع أنحاء البلاد، وهناك مذكرتا توقيف إضافيتان بحق أفراد في الخارج.

وبدأ هذا التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام بعد أن كشف الاتحاد التركي لكرة القدم عن مشاركة 371 حكماً في مراهنات غير قانونية على مباريات كرة القدم، وأوقف الاتحاد 149 حكماً وحكماً مساعداً يوم الجمعة الماضي لمشاركتهم في المراهنات، وعاد وأطلق الاتحاد تحقيقاً واسع النطاق، معلناً أن 371 من أصل 571 حكماً مسجلاً لديهم حسابات مراهنات، وأن 152 منهم يراهنون بنشاط على المسابقات، وهو ما يخالف قواعد الاتحاد، مع أن المراهنات من حيث المبدأ ليست غير قانونية.

في المقابل، تعهد الاتحاد التركي لكرة القدم بالقضاء على هذه الظاهرة، وأوضح أنه ليس هناك أي دليل على وجود منظمة مراهنات محددة تؤثر على النتائج، كما أكد الاتحاد تورط بعض لاعبي كرة القدم في المراهنات، وأنه سيجرى التحقيق مع حوالى 3700 لاعبٍ.