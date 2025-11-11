- أصدرت محكمة في إسطنبول قراراً بحبس رئيس نادي أيوب سبور وسبعة حكام بتهمة التأثير على نتائج المباريات، بينما أحال الاتحاد التركي 1024 لاعباً إلى لجنة الانضباط للاشتباه في تورطهم في المراهنات، مما أثار فضيحة كروية كبرى. - كشف الاتحاد التركي عن تورط 371 حكماً في مراهنات غير قانونية، مما أدى إلى إيقاف 149 حكماً وفتح تحقيق موسع، حيث تعتبر مشاركة الحكام في المراهنات مخالفة للوائح الاتحاد. - رد لاعبو بشكتاش على الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين براءتهم، وأصدر ناديا بشكتاش وغلطة سراي بيانين يعبران عن ثقتهما في براءة لاعبيهما ومتابعة القضية لضمان حل عادل.

يستمر الجدل في الدوري التركي خلال الفترة الحالية، بعدما أصدرت محكمة في إسطنبول قراراً بالحبس الاحتياطي لرئيس نادي أيوب سبور، مراد أوزكايا، ولسبعة حكام بعد اتهامهم بالتأثير على نتائج المنافسات الرياضية، في قضية هزّت أركان كرة القدم التركية، لكن الصدمة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم إحالة 1024 لاعباً إلى لجنة الانضباط بسبب الاشتباه بتورطهم في المراهنات، لتتحول القضية إلى أكبر فضيحة كروية في تاريخ البلاد.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الاثنين، أن الاتحاد التركي لكرة القدم أحال جميع هؤلاء اللاعبين كإجراء احترازي، بعد الاشتباهبتورطهم في المراهنات خلال الفترة الماضية، ومن بين هؤلاء الأسماء 27 لاعباً من الدوري التركي، بالإضافة إلى 77 لاعباً آخرين ينشطون في الدرجة الثانية. وضمت القائمة أسماء من أندية كبرى، أبرزها إرين المالي وميتيهان بالتاجي من غلطة سراي، وإرسين ديستانوجلو ونجيب أويسال من بشكتاش، وبوران باشكان وصالح مالكوجلو من طرابزون سبور، بالإضافة إلى عدة أسماء من أندية أخرى مثل أنطاليا سبور وقاسم باشا وغازي عنتاب وسامسون سبور وريزيسبور وألانيا سبور وفاتح كاراغومروك وجوزتيبي وأيوب سبور.

وترتبط القضية مباشرة بالفضائح التي أثيرت خلال الشهر الماضي حول تورط حكام في المراهنات، إذ كشف الاتحاد التركي لكرة القدم عن مشاركة 371 حكماً في مراهنات غير قانونية على مباريات في الدوري التركي لكرة القدم، ونتيجة لذلك، أوقف الاتحاد 149 حكماً وحكماً مساعداً يوم الجمعة الماضي، قبل أن يعلن عن فتح تحقيق موسع شمل جميع الحكام المسجلين لديه، والبالغ عددهم 571 حكماً، ليتبين أن 152 منهم يشاركون بانتظام في المراهنات، في مخالفة صريحة للوائح الاتحاد، رغم أن المراهنات في حد ذاتها ليست محظورة قانونياً في تركيا.

وبموجب هذا القرار، لن يُسمح للاعبين المحالين إلى لجنة الانضباط بالمشاركة في المباريات حتى صدور حكم نهائي، ما دفع الاتحاد إلى تأجيل مباريات الدرجتين الثانية والثالثة لمدة أسبوعين، في حين ستقام مواجهات الدوري التركي والدرجة الأولى كما هو مخطط، كما بدأ الاتحاد محادثات عاجلة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمنح الأندية المتضررة مهلة 15 يوماً لإجراء تعاقدات جديدة تعويضاً عن الغيابات، بينما تشير التقارير إلى أن العقوبات المحتملة قد تصل إلى الإيقاف بين ثلاثة أشهر وعام كامل.

في المقابل، ردّ لاعبا بشكتاش إرسين ديستانوجلو ونجيب أويسال على الاتهامات عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب الأول عبر "إنستغرام": "الاتهامات الموجهة إليّ لا أساس لها من الصحة ومجرد أكاذيب لا تمت للواقع بصلة، لن أسمح أن أُدان أمام الرأي العام بتهم باطلة، وسأستخدم كل الحقوق القانونية التي يتيحها لي القانون حتى النهاية". أما نجيب أويسال فعلق: "لم تكن لي أي علاقة بالمراهنات في حياتي، لم ألعبها قط، ولم أمتلك أي حساب متعلق بها، لم تخطر ببالي حتى فكرة ذلك، سأدافع عن اسمي الذي حافظت عليه بنزاهة طوال سنوات بكل الوسائل القانونية، على جماهير بشكتاش ومحبي الرياضة أن يكونوا على ثقة كاملة ببراءتي".

كما أصدر ناديا بشكتاش وغلطة سراي بيانين رسميين رداً على الأزمة، وعلق بشكتاش: "نثق تماماً ببراءة لاعبينا، وقد بدأنا فوراً الإجراءات اللازمة لدى الاتحاد التركي لكرة القدم، سيتوجه اللاعبان غداً صباحاً إلى مكتب النائب العام في إسطنبول لتقديم اعتراضاتهما القانونية، نؤكد لجماهيرنا أننا نتابع القضية عن كثب ونتواصل مع الاتحاد باستمرار"، أما غلطة سراي فقال في بيانه: "نتعامل مع هذه المرحلة الحساسة بأقصى درجات الحذر، أملنا أن تُحسم العملية بأكثر الطرق دقة وعدلاً، دون الإضرار بحقوق لاعبينا أو بقيمة كرة القدم التركية". يُشار إلى أنه جرى استبعاد لاعب غلطة سراي إرين إلمالي من قائمة المنتخب التركي بعد ورود اسمه في التحقيق.