الدوري البرازيلي يغير قواعده في الميركاتو لاستقطاب المواهب

- أندية الدوري البرازيلي لكرة القدم قررت تغيير قواعد استقطاب المواهب الأجنبية، بهدف تحقيق أرباح مالية من بيع العقود للفرق الأوروبية الكبرى، حيث يبلغ عدد المحترفين الأجانب 151 لاعباً، مع تصدر الأرجنتين القائمة بـ38 لاعباً. - التغيير في القواعد يعكس مكانة الدوري البرازيلي في أمريكا اللاتينية والعالم، حيث تلعب الأرباح المالية دوراً مهماً بفضل الحضور الجماهيري الكبير ودخول الشركات الراعية التي تبحث عن وجوه شابة. - الأرباح لا تقتصر على بيع التذاكر والعقود، بل تشمل صقل المواهب الأجنبية، مما يجعل الدوري البرازيلي بوابة مثالية للعب في المنتخبات الوطنية وجذب اهتمام الفرق الأوروبية الكبرى.

قرّرت إدارات أندية الدوري البرازيلي لكرة القدم تغيير القواعد التي فرضتها خلال السنوات الماضية في سوق الانتقالات، بعدما أبدت انفتاحها الكبير على استقطاب المواهب الأجنبية التي تجعلها تحصد الأرباح المالية من خلال عملية بيع العقود إلى الفرق الأوروبية الكبرى. وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أمس الخميس، أن عدد المحترفين الأجانب في منافسات الدوري البرازيلي لكرة القدم يبلغ 151 نجماً، حيث تعد الأرجنتين الدولة التي تساهم بأكبر عدد من المواهب المحترفة في البلاد، بواقع 38 نجماً، تليها أوروغواي (30 لاعباً)، ثم كولومبيا (27 لاعباً)، وباراغواي (15 لاعباً)، والإكوادور بثمانية لاعبين، إلا أن نادي غريميو يتربع على عرش الأندية التي تضم في صفوفها أكثر عدد من اللاعبين الأجانب بواقع 13 لاعباً.

وأوضحت أن سبب قيام إدارات أندية الدوري البرازيلي بتغيير قواعد استقطاب المواهب الأجنبية يعود إلى مكانة المسابقة المحلية في قارة أميركا اللاتينية والعالم، بالإضافة إلى أن الأرباح المالية تلعب دوراً أساسياً، نتيجة الحضور الجماهيري الكبير في الملاعب، بالإضافة إلى دخول الشركات الراعية، التي أصبحت تهتم بالبحث عن وجوه شابة تكون واجهة لعلاماتها التجارية.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الأرباح المالية لا تقتصر على بيع التذاكر والعقود مع الشركات التجارية، بل أصبحت أندية الدوري البرازيلي تعمل على صقل المواهب الأجنبية التي يتم التعاقد معها، ما يجعلها محط أنظار الفرق الأوروبية الكبرى التي تحسم الصفقات بمئات الملايين، بالإضافة إلى أن المسابقة المحلية تُعد بوابة مثالية من أجل اللعب في صفوف المنتخبات الوطنية.