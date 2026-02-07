- قاد كول بالمر فريق تشلسي للفوز على وولفرهامبتون 3-1 بتسجيله ثلاثية، مما عزز موقع الفريق في المركز الخامس برصيد 43 نقطة، بينما بقي وولفرهامبتون في المركز الأخير. - أرسنال واصل تألقه بفوز 3-0 على سندرلاند، بعد تأهله لنهائي كأس الرابطة، بفضل ثنائية فيكتور غيوكيريش وهدف مارتين زوبيميندي، مما يعزز صدارته للدوري. - قلب إيفرتون تأخره إلى فوز 2-1 على فولهام، بفضل هدف كيرنان ديوزبري-هال وخطأ حارس فولهام، ليقترب من المراكز الأوروبية برصيد 37 نقطة.

قاد كول بالمر فريقه تشلسي إلى تعزيز موقعه في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سجل ثلاثية "هاتريك" خلال الفوز على مضيفه وولفرهامبتون 3-1، اليوم السبت، في الجولة الخامسة والعشرين.

وفرض تشلسي سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الأول بفضل التألق اللافت لنجمه بالمر الذي سجل ثلاثة أهداف، بدأها في الدقيقة الـ13 من ركلة جزاء، ثم أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة الـ35، قبل أن يختتم ثلاثيته في الدقيقة الـ38 بصناعة من زميله الإسباني مارك كوكوريلا. وفي الشوط الثاني، حاول أصحاب الأرض العودة في اللقاء ونجحوا في تقليص الفارق في الدقيقة الـ55 عن طريق المهاجم النيجيري تولولوب أروكوداري بعد تمريرة من آدم أرمسترونغ. ورفع الفوز رصيد تشلسي إلى 43 نقطة في المركز الخامس، وظل وولفرهامبتون في المركز الأخير بعدما توقف رصيده عند ثماني نقاط.

وحسم أرسنال، متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز، مواجهته أمام نظيره سندرلاند بثلاثية نظيفة (3-0)، قبل يوم واحد من القمة المرتقبة بين مانشستر سيتي، بقيادة بيب غوارديولا، وليفربول الذي يقوده أرني سلوت على ملعب أنفيلد. ودخل "المدفعجية" اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حجزوا مقعدهم في نهائي كأس الرابطة الإنكليزية، الثلاثاء الماضي، عقب فوزهم 1-0 على تشلسي في إياب نصف النهائي، وواصلوا تألقهم في الدوري بتفوقهم على مفاجأة الموسم، بفضل ثنائية فيكتور غيوكيريش وهدف لمارتين زوبيميندي، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الإمارات.

وقلب إيفرتون تأخره إلى فوز ثمين على فولهام بنتيجة (2-1)، ليقترب خطوة من حلم التأهل للمسابقات الأوروبية، في مباراة حُسمت خلال ربع الساعة الأخير. وساهم المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز في هدف التقدم لفولهام (1-0)، بعدما حوّل تسديدته المدافع الأوكراني فيتالي ميكولينكو بالخطأ إلى شباك فريقه، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب أصحاب الأرض خسارة قاسية في الدقائق الأخيرة التي شهدت انهياراً واضحاً.

ورغم دخول فولهام ربع الساعة الأخير وهو متقدم في النتيجة، فإن كيرنان ديوزبري-هال أعاد المباراة إلى نقطة البداية بهدف التعادل، ولم تمضِ سوى دقائق قليلة حتى ارتكب لينو خطأ فادحاً، حين فشل في التعامل مع كرة ركنية نفذها ديوزبري-هال نفسه، لتفلت من يديه وتستقر داخل شباكه، مانحاً إيفرتون هدف الفوز والنقاط الثلاث. وكلّف هذا الخطأ فولهام خسارة جديدة، ليبقى في المركز العاشر برصيد 34 نقطة، بعدما تعرض للهزيمة في ثلاث من آخر أربع مباريات، في المقابل، عزز إيفرتون موقعه في المركز الثامن ورفع رصيده إلى 37 نقطة، ليقترب بفارق نقطتين فقط من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، موجّهاً دفعة قوية لمسيرته في جدول الترتيب.