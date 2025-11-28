الدوري الإسباني يُحقق أرباحاً مالية ضخمة... أكثر من 6 مليارات يورو

- حققت رابطة الدوري الإسباني أرباحاً ضخمة من حقوق بث مباريات الدرجتين الأولى والثانية، حيث بلغت 6.135 مليارات يورو، مع منح شبكتي "دازن" و"تيليفونكا" حقوق البث لمدة خمسة مواسم (2027-2032). - ارتفعت إيرادات حقوق البث السمعي والبصري المحلية إلى 5.25 مليارات يورو، مع زيادة بنسبة 30% في قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، مما يعكس نمواً قوياً في جميع الفئات. - شهدت حقوق بث دوري الدرجة الثانية ارتفاعاً من 125 مليون يورو إلى 175 مليون يورو، مع نمو في إيرادات البث المجاني والتسجيلات المصورة إلى 60 مليون يورو، مما يعزز استدامة نموذج تسويق حقوق "الليغا".

حققت منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم أرباحاً مالية ضخمة، بعدما منحت رابطة "الليغا" شبكتي "دازن" و"تيليفونكا" حقوق بث مواجهات الدرجتين الأولى والثانية، مقابل 6.135 مليارات يورو، حيث ستتولى كل شبكة نقل خمس مباريات في كل جولة.

وبحسب بيان رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الجمعة، فإن إيرادات حقوق البث السمعي والبصري المحلية الإجمالية لمنافسات "الليغا، تبلغ 5.25 مليارات يورو، و650 مليون يورو من المباني التجارية، و175 مليون يورو من منافسات الدرجة الثانية، و60 مليون يورو من حقوق البث المجاني، بالإضافة إلى التسجيلات الصورة.

وتابع بيان رابطة الدوري الإسباني، أن عملية مناقصة حقوق البث التلفزي لمواجهات "الليغا" انتهت، وستقوم الشبكتان بعرض المنافسات لمدة خمسة مواسم (2027-2032)، ما يعني أرباحاً مالية تتجاوز 5.25 مليارات يورو، ما يمثل زيادة بنسبة ستة بالمائة عن الدورة الزمنية السابقة (2022-2027)، التي تم تحقيق أرباح مالية فيها، تُقدر بنحو 4.45 مليارات يورو.

وأوضح البيان، أن القيمة الإجمالية لحقوق البث السمعي والبصري المحلية لمنافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، سترتفع إلى 6.135 مليارات يورو في خمسة مواسم، حيث يدعم هذا النمو أداءٌ قوي في جميع الفئات، بالإضافة إلى الحقوق السكنية، فإن هناك زيادة بنسبة 30% في قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، من 500 مليون يورو إلى ما يقارب 650 مليون يورو.

وختم بيان رابطة الدوري الإسباني، أن حقوق بث دوري الدرجة الثانية ارتفع من 125 مليون يورو إلى 175 مليون يورو، وأيضاً نمت الأرباح المالية في إيرادات البث المجاني والتسجيلات المصور إلى 60 مليون يورو، ما يعني أن الأرقام تؤكد التوسع المستمر والاستدامة في نموذج تسوق حقوق "الليغا" سواء في الدرجة الأولى أو الثانية.