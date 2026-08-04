الدوري الإسباني يسير على خطى كأس العالم في قواعد إضاعة الوقت

- أعلنت اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا عن لوائح جديدة لموسم 2026-2027، تشمل تحديثات مستمدة من كأس العالم الأخيرة، مع التركيز على تحسين معايير اللعب. - تتضمن اللوائح الجديدة قاعدة زمنية صارمة لمغادرة اللاعبين المستبدلين للملعب خلال 10 ثوانٍ لتجنب إضاعة الوقت، مع استثناءات للسلامة أو الإصابة. - في حال عدم الامتثال، لا يمكن للبديل دخول الملعب حتى التوقف الأول بعد دقيقة من استئناف اللعب، مما يعزز الانضباط والسرعة في المباريات.

أعلنت اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا، الثلاثاء، عن اللوائح الجديدة لموسم 2026 - 2027، والذي سيبدأ الأسبوع المُقبل. وتم تنفيذ بعض هذه الإجراءات بالفعل خلال كأس العالم الأخيرة، ويتضمن العديد منها توضيحات وتحديثات في ما يتعلق بالمعايير من الحملات السابقة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن القاعدة التي دخلت حيز التنفيذ خلال كأس العالم 2026 يتم تطبيقها الآن في مسابقات كرة القدم الاحترافية الإسبانية: الحد الزمني لمغادرة الملعب لتجنب إضاعة الوقت، يجب على اللاعب الذي يتم استبداله مغادرة الملعب خلال 10 ثوانٍ من ظهور لوحة التبديل، أو في حال عدم وجود لوحة، من إشارة الحكم لإجراء التبديل.

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وفي حال عدم خروج اللاعب من أرض الملعب خلال تلك الثواني العشر، ما لم يكن خروجه خلال 10 ثوانٍ غير ممكن للسلامة/الحماية أو الإصابة، فلا يزال يتعين عليه مغادرة الملعب، ولكن لا يجوز للبديل أن يدخل الملعب حتى انقضاء أول توقف بعد دقيقة واحدة من وقت اللعب الفعلي، منذ استئناف المباراة. وعندما تكون هناك عدة تبديلات في وقت واحد، يجب على كل من يتم استبدالهم مغادرة الملعب خلال عشر ثوان من الإشارة إلى التبديل الأخير.