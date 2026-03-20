- شهدت بطولة الدوري الأوروبي منافسات حاسمة، حيث تأهل نوتنغهام فورست إلى ربع النهائي بعد فوزه بركلات الترجيح على ميتييلاند، ليواجه بورتو البرتغالي في الدور المقبل. - تأهل سيلتا فيغو الإسباني بعد فوزه على ليون الفرنسي، وسيواجه فرايبورغ الألماني، بينما نجح أستون فيلا في تجاوز ليل الفرنسي ليقابل بولونيا الإيطالي. - ريال بيتيس الإسباني اكتسح باناثينايكوس اليوناني بفضل هدف رائع لسفيان أمرابط، ليواجه سبورتينغ براغا البرتغالي الذي تأهل بعد فوزه الكبير على فرينسفاروشي المجري.

شهدت منافسات بطولة الدوري الأوروبي استمرار الصراع القوي لبلوغ ربع النهائي، مساء الخميس، في جولة اتسمت بالحسم والتنافس العالي، حيث فرضت بعض الفرق تفوقها بالخبرة والجاهزية، فيما نجحت أخرى في استثمار تفاصيل المواجهات لصالحها، في الوقت الذي لم تخلُ فيه بعض المباريات من اللقطات الغريبة والتدخلات العنيفة.

وحجز نادي نوتنغهام فورست الإنكليزي بطاقة العبور إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على ميتييلاند الدنماركي بركلات الترجيح، عقب مباراة مثيرة انتهت بفوز فورست 2-1 بعد التمديد، ليتعادل الفريقان 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، على ملعب أو سي أتش أرينا في الدنمارك. وشهدت ركلات الترجيح سيناريو غريباً، بعدما اصطدمت تسديدتا تشو غي-سونغ وأرال سيمسير بالقائم، قبل أن ينزلق إدوارد تشيلوفيا ويسدد الكرة خارج المرمى بطريقة غريبة، في المقابل، سجل مورغان غيبس-وايت وإبراهيم سانغاري ونيكو ويليامز ركلات فورست الثلاث بنجاح، ليواصل النادي مغامرته الأوروبية الأولى منذ موسم 1995-1996، عندما بلغ ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي. وسيقابل فورست في الدور المقبل فريق بورتو البرتغالي الذي تأهل على حساب شتوتغارت الألماني بعد الانتصار عليه 2-0 إياباً، ومن قبلها 4-1 ذهاباً.

وفي مواجهة أخرى، تأهل سيلتا فيغو الإسباني إلى الدور نفسه، بعد فوزه على ليون الفرنسي بنتيجة 2-0 في فرنسا، ليحسم التأهل بمجموع 3-1. وشهدت المباراة طرد موسى نياخاتيه مبكراً بعد تدخل عنيف على خافيير رويدا، لاعب سيلتا فيغو، قبل أن يستغل الفريق الإسباني النقص العددي ويسجل عبر رويدا وفيران جوتغلا. وسيلتقي سيلتا فيغو مع فرايبورغ الألماني، الذي اكتسح غينك البلجيكي بنتيجة 5-1، ليحسم بطاقة التأهل بنتيجة إجمالية 5-2. وفي مباريات أخرى، نجح أستون فيلا الإنكليزي في الدفاع عن تقدمه أمام ليل الفرنسي، بعد تكرار نتيجة لقاء الذهاب بالفوز 2-0، ليقابل بولونيا الإيطالي في الدور المقبل، الذي عبر بعد مواجهة دراماتيكية أمام مواطنه ومضيفه روما، انتهت لمصلحته 4-3 بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، علماً أن لقاء الذهاب كان قد انتهى على وقع التعادل الإيجابي 1-1.

واكتسح ريال بيتيس الإسباني نظيره باناثينايكوس اليوناني 4-0، في لقاء شهد هدفاً باهراً للنجم المغربي سفيان أمرابط، جاء عبر تسديدة متقنة من مسافة بعيدة، ليساهم في بلوغ فريقه ربع النهائي الدوري الأوروبي بعد أن كان قد فاز ذهاباً 4-1، ليضرب موعداً مع فريق سبورتينغ براغا البرتغالي، الذي حقق فوزاً كبيراً على ضيفه فرينسفاروشي المجري برباعية نظيفة، مساء الأربعاء، على الملعب البلدي ببراغا، معوضاً خسارته في مباراة الذهاب، بهدفين دون رد.