الدوري الأوروبي: قمة إنكليزية برتغالية واختبار صعب لبيتيس

- في مواجهة سيلتا فيغو وفرايبورغ، يسعى الفريق الإسباني لتعويض خسارته بثلاثة أهداف نظيفة في الذهاب، معتمدًا على هجومه القوي، بينما يركز فرايبورغ على التنظيم الدفاعي للتأهل إلى نصف النهائي. - أستون فيلا يواجه بولونيا بعد فوزه في الذهاب بثلاثة أهداف لهدف، بينما يستضيف ريال بيتيس سبورتينغ براغا بعد تعادل ثمين، ويأمل في كسر لعنة الهزائم أمام الأندية البرتغالية. - نوتنغهام فورست يواجه بورتو بعد تعادل الذهاب بهدف لكل فريق، ويسعى لمواصلة مشواره القاري بعد غياب 30 عامًا، مستندًا إلى فوزه السابق على بورتو.

تتجه أنظار جماهير الرياضة، اليوم الخميس، إلى مواجهات إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم من أجل تحديد هوية من سيحسم بطاقات التأهل إلى المربع الذهبي في المسابقة القارية، رغم ما حققته الأندية في مباريات الذهاب.

بداية مواجهات إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي تنطلق في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القدس المحتلة، بين نادي سيلتا فيغو وضيفه فرايبورغ، الذي استطاع تحقيق المطلوب منه في الذهاب، بعدما انتصر بثلاثة أهداف مقابل لا شي، الأمر الذي يجعل مهمة الفريق الإسباني صعبة للغاية في العودة بالنتيجة، رغم أنهم فعلوها خلال موسم 2001-2002 أمام سيغما أولوموك التشيكي، الذي تجرع مرارة الهزيمة حينها بأربعة أهداف نظيفة.

ويسعى نادي سيلتا فيغو لفرض إيقاع سريع منذ صافرة البداية، والاعتماد على قوة نجومه في الهجوم من أجل تسجيل هدف مبكر ضد فرايبورغ، الذي سيعتمد مدربه يوليان شوستر على التنظيم الدفاعي المحكم، والسيطرة التامة على وسط الملعب، وبخاصة أن الفريق الألماني يعتبر أن التأهل إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم هو الهدف الأساسي منذ بداية الموسم الجاري، وفق ما أكده الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

أما في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة، فتقام ثلاث مواجهات ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، عندما يلعب أستون فيلا الإنكليزي ضد بولونيا الإيطالي، فيما يلاقي ريال بيتيس الإسباني خصمه سبورتينغ براغا البرتغالي، فيما ستكون الأنظار متجهة صوب ما سيفعله نوتنغهام فورست أمام بورتو. ويدخل نادي أستون فيلا مواجهة إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي أمام ضيفه بولونيا متسلحاً بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الذهاب، بالإضافة إلى سجله التاريخي، حيث استطاع الفريق الإنكليزي تحقيق ثلاثة انتصارات أمام غريمه الإيطالي، أحدها كان في دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي عندما أنهى الأمور لمصلحته بهدفين مقابل لا شيء خلال مرحلة الدوري.

من جهته، يحل نادي سبورتينغ براغا ضيفاً ثقيلاً على ريال بيتيس الإسباني، الذي خطف تعادلاً ثميناً في مواجهة الذهاب، لكن الفريق "الأندلسي" يأمل تحقيق حسم ثاني مواجهة في تاريخه ضد الفريق البرتغالي حتى يكسر اللعنة التي تلاحقه في المسابقات القارية أمام الأندية البرتغالية، التي بدأت حكايتها في موسم 1982-1983، عندما تجرع مرارة الهزيمة على يد بنفيكا بهدفين مقابل لا شيء في "اليوروباليغ" بنظامها القديم.

وتُختتم الليلة الأوروبية مع المواجهة الأخيرة في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي التي ستجمع بين نوتنغهام فورست الإنكليزي وضيفه بورتو البرتغالي، الذي تعادل في مباراة الذهاب بهدف لمثله، ويأمل مواصلة رحلته بالمسابقة القارية، وبخاصة أن الفريقين سبق أن لعبا في مرحلة الدوري في "اليوروباليغ" هذا الموسم، وانتهى اللقاء بفوز الفريق الإنكليزي بهدفين نظيفين.

وعاد نوتنغهام فورست الإنكليزي إلى المشاركة في المسابقات القارية للمرة الأولى منذ 30 عاماً، حيث كان آخر ظهور للفريق في بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي بموسم 1995-1996، وخسر حينها في ربع النهائي بمجموع المواجهتين بنتيجة (7-2) على يد بايرن ميونخ، الذي فاز باللقب، لكن الفريق الإنكليزي يمتلك في خزائنه لقبين متتاليين لبطولة دوري أبطال أوروبا في موسمي 1978-1979 و1979-1980.