الدوري الأوروبي في الجولة الأخيرة... سباق مرتقب على 5 مقاعد

تأهل 19 فريقاً إلى الدور المقبل من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد مرور سبع جولات من الدور الأول، على أن يكتمل عقد المتأهلين مساء اليوم الخميس رسمياً، فقد حجزت فرق: أستون فيلا وليون وفيرينكفاروش وفرايبورغ وميتييلاند وريال بيتيس وبولونيا وبراغا وسيلتا فيغو والنجم الأحمر وفنربخشة، وغينك ونوتنغهام فورست وباناثينايكوس وباوك وبورتو وروما وشتوتغارت، وفيكتوريا بلزن مقاعدها في الأدوار الإقصائية، حسب ما أكده موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وضمن فريقا أستون فيلا وليون تأهلهما المباشر إلى دور ثمن النهائي دون المرور بالملحق وهما يشتركان في الصدارة قبل جولة النهاية.

ويتنافس 11 فريقاً على آخر خمسة مراكز مؤهلة إلى الدور المقبل، بفرص متفاوتة في الحصول على التذكرة النهائية. ووفق قانون المسابقة، فإنّ أول ثمانية أندية في الترتيب بنهاية هذا الدور، تتأهل مباشرة إلى ثمن النهائي، وتخوض الأندية التي تحتل المراكز من التاسع إلى 24 ملحقاً ذهاباً وإياباً للتأهل إلى ثمن النهائي، بينما تودع الفرق التي تحتلّ آخر 8 مراكز المسابقات الأوروبية لهذا الموسم.

وسيكون التنافس خلال الجولة الثامنة والأخيرة، التي تقام الخميس بتوقيت موحد، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة، على آخر خمسة مراكز مؤهلة إلى الدور المقبل. كذلك ما زالت بعض الفرق معنية بسباق الحصول على مركز ضمن أول ثمانية أندية، وبالتالي ستشهد بعض المباريات تنافساً قوياً من أجل تفادي المرور بالملحق. ويواجه نوتنغهام فورست الإنكليزي، فريق فيرينكفاروش المجري، وقد ضمن الفريق الإنكليزي تأهله إلى الأدوار الإقصائية، لكن فرصه في إنهاء الدور الأول، ضمن المراكز الثمانية الأولى، ضئيلة بعد هزيمته أمام براغا في الجولة السابعة.

وقد لا يكون الفوز كافياً لتحسين ترتيب الفريق؛ لذا سيسعى فورست جاهداً لإظهار "الروح القتالية" التي يعتقد مدربه الإنكليزي شين دايتش أنها كانت غائبة في البرتغال. أما فيرينكفاروش، صاحب المركز السابع في الترتيب، فهدفه واضح، وهو الحفاظ على موقعه ضمن المراكز الثمانية الأولى. وقد تألق الفريق في المسابقة لحدّ الآن، فهو واحد من ثلاثة فرق فقط قادرة على إنهاء مرحلة الدوري دون هزيمة.

ويحتل ريال بيتيس الإسباني، الذي سيواجه فينورد الهولندي، المركز الأخير في ترتيب الفرق الثمانية الأولى قبل انطلاق الجولة الثامنة، لكنه بحاجة لتدارك هزيمته أمام باوك سالونيكا اليوناني في الجولة الماضية إذا أراد الحفاظ على مركزه. أما فينورد، فقد حقق فوزاً مقنعاً على شتورم غراتس النمساوي، لكنه خارج الأدوار الإقصائية (المركز الـ26). ويأمل الفريق تحقيق الانتصار، معتمداً على هجومه القوي، فقد سجل فينورد ثلاثة أهداف في مباراتَيه الأخيرتَين في الدوري، ما يعطيه فرصاً كبيرة من أجل ضمان التأهل وتجنّب الخروج المبكّر من المسابقة.

وصعد نادي روما إلى المركز السادس بعدما حقق فوزه الرابع على التوالي على شتوتغارت في الجولة الماضية، وسيخوض مباراة صعبة في اليونان أمام باناثينايكوس، الذي يملك الأفضلية تاريخاً على الفريق الإيطالي، وقد ضمن الفريق اليوناني مكانه في الأدوار الإقصائية بتعادله مع فيرينكفاروش، لكنّه يأمل الصعود إلى أعلى مركز ممكن من مركزه الحالي التاسع عشر. ورغم أن عدداً كبيراً من الأندية، ضمن التأهل إلى الدور المقبل من المسابقة، فإنّ ذلك لن يمنعها من السعي وراء الانتصار لتحسين الترتيب في مرحلة أولى إضافة إلى قيمة الانتصارات في ترتيب الدوريات أوروبياً، ذلك أنّ الاتحاد الأوروبي يعدّ ترتيباً سنوياً لمختلف الدوريات، وبناءً عليه يُمنَح كل دوري عدداً من المقاعد في المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.

وتبدو فرص أستون فيلا الإنكليزي كبيرة لتخطي عقبة ضيفه سالزبورغ النمساوي، الذي يحتل المركز الـ28 في ترتيب الدوري الأوروبي لكرة القدم، ذلك أنّ أستون فيلا ما زال معنياً بصراع المركز الأول، وبالتالي سيحاول أن يحسم المباراة، معتمداً على خبرة مدربه الإسباني أوناي إيمري، الذي سيخوض المباراة الـ101 في مسيرته بالدوري الأوروبي. كذلك سيُدافع نادي ليون الفرنسي، للبقاء متصدراً، عندما يستقبل على ملعبه نادي باوك سالونيكا اليوناني الذي يملك 12 نقطة في المركز الـ12، ويأمل تحسين ترتيبه، وقد شهدت نتائج الفريق الفرنسي تحسناً كبيراً في المباريات الماضية، ما ساعد الفريق على التألق في مختلف المسابقات. وإضافة إلى وجوده متصدراً لمسابقة الدوري الأوروبي مشتركاً مع أستون فيلا، فإنه يحتل المركز الرابع في الدوري الفرنسي، وما زال معنياً بصراع التتويج، رغم أن فرص باريس سان جيرمان أوفر، والمدرب البرتغالي، باولو فونسيكا، بصدد إعادة ليون إلى مكانته محلياً وأوروبياً.

وسيحاول فريق ليل الفرنسي، صاحب المركز الـ21 في ترتيب بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، تحسين ترتيبه عندما يواجه فريبورغ الألماني، ثالث الترتيب، الذي يُعتبر مفاجأة مرحلة الدوري من المسابقة، بما أنه على بعد نقطة وحيدة من الصدارة، ولكن ليل الراغب في التعويض والتدارك بعد أن واجه أزمات في الفترة الماضية، مع تهديد مدربه بالاستقالة، سيحاول استعادة الهدوء من خلال الانتصار على واحدٍ من الفرق القوية في المسابقة.

في الأثناء، وفي غياب التنافس القوي، فإنّ مباراة بورتو البرتغالي تاسع الترتيب برصيد 14 نقطة، أمام غلاسكو رينجرز الاسكتلندي، تُعتبر من بين أهم المباريات، نظراً إلى تاريخ كل فريق منهما في المسابقات الأوروبية والنجاحات التي تحققت في المواسم الماضية، وسيكون النادي البرتغالي معنياً أكثر من منافسه بالانتصار الذي قد يضمن له الحصول على مركز ضمن أول ثمانية فرق في الترتيب النهائي وضمان التأهل المباشر.