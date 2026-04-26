الدوري الأميركي يدخل سباق التعاقد مع محمد صلاح

يجد النجم المصري محمد صلاح (33 عاماً) نفسه في قلب صراع كبير بين عدة أندية عملاقة على مستقبله، وذلك بعد تأكيد رحيله عن نادي ليفربول الإنكليزي مع نهاية الموسم الحالي. ووفقاً لصحيفة ذا أثليتيك البريطانية، السبت، فإنّ نادي سان دييغو إف سي الأميركي يُعدّ حالياً، أحد أفضل الأندية في الدوري الأميركي لكرة القدم من حيث الجاهزية لمحاولة التعاقد مع صلاح.

ورغم ذلك، تبقى المنافسة القادمة مع الدوري السعودي قوية للغاية، إذ تستعد عدة أندية وفي مقدمتها نادي النصر، لتقديم عروض مالية ضخمة من أجل إقناع النجم المصري بالانتقال إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي تتمتع فيه هذه الأندية بقدرات مالية كبيرة قد تجعلها طرفاً حاسماً في هذا الصراع. وفي الوقت الحالي، لا يزال مستقبل محمد صلاح غير محسوم، في ظل تزايد الاهتمام من أكثر من جهة، واستمرار الترقب بشأن قراره النهائي الذي سيكون من أبرز ملفات سوق الانتقالات في الفترة المقبلة.

وفي صيف 2023، عرض نادي الاتحاد السعودي مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 170 مليون يورو) على ليفربول للتعاقد مع صلاح، إلّا أن النادي رفض العرض. ورغم ذلك، يبقى الاتحاد من أبرز المهتمين بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيمة هذا الشتاء، فيما يظهر النصر، الذي يضم رونالدو وماني وكومان وجواو فيليكس، والهلال (بنزيمة وروبن نيفيز وداروين نونيز)، والأهلي على قائمة الأندية المتنافسة، لكن السعودية ليست الوجهة الوحيدة، إذ تتفاوض عدة أندية أوروبية مع صلاح لتقديم تحدٍّ رياضي أكبر، رغم أن عروضها لا تضاهي الرواتب السعودية.