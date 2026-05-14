الدوري الألماني خزان منتخب تونس في كأس العالم

يستقطب الدوري الألماني لكرة القدم عدداً مهماً من اللاعبين من منتخب تونس الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم 2026، للمرة السابعة في تاريخه، وسيكشف مدرب "نسور قرطاج"، صبري لموشي، غداً الجمعة، عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في النسخة المرتقبة، وسط توقعات بغياب المفاجآت قياساً بالقائمة التي شاركت في المعسكر الأخير في شهر مارس/آذار الماضي.

وسيكون حضور اللاعبين من الدوري الألماني مهماً (الدرجة الأولى والثانية)، بما أن راني خضيرة (يونيون برلين) وإلياس السخيري (فرانكفورت) وإسماعيل الغربي (أوغسبورغ) وإلياس سعد (هانوفر) ولؤي بن فرحات (كالسروه) وسيف الله اللطيف (فورث) يملكون فرصاً كبيرة للمشاركة في الحدث المونديالي، ذلك أن الخماسي الأول سيكون حاضراً بلا شك في وقت يجد فيه اللطيف منافسة، رغم أنه كان حاضراً في المعسكر الماضي، وقدم مستوى جيداً.

وسيكون الدوري الألماني الأكثر تمثيلاً في منتخب تونس خلال كأس العالم، بل سيتفوق منطقياً على لاعبي الدوري التونسي، دون اعتبار حراس المرمى، بما أن المدرب صبري لموشي، أكد سابقاً أنه يفضل منح الفرصة إلى العناصر التي تلعب في أوروبا، ولهذا سيكون العدد محدوداً من الفرق التونسية، فمن المؤكد مشاركة ثنائي النادي الأفريقي فراس شواط وغيث الزعلوني، وبدرجة أقل محمد أمين بن حميدة من الترجي الرياضي، إضافة إلى ثلاثة حراس مرمى.

وعلى مرّ تاريخه، استفاد منتخب تونس من تجارب بعض اللاعبين في ملاعب ألمانيا، وخاصة زبيّر بية الذي نحت مسيرة بطولية مع فريبورغ ورافقه عادل السليمي وكذلك كريم حقي مع باير ليفركوزن، إضافة إلى جوهر مناري وأحمد العكايشي وسامي العلاقي وعادل الشاذلي، فقد فتحت الفرق الألمانية أبوابها للاعبين من تونس، قبل أن يشهد الإقبال على الصفقات التونسية تراجعاً في السنوات الأخيرة، في ظل غياب المواهب القادرة على صنع الفارق.