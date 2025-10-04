- واصل بايرن ميونخ تألقه في الدوري الألماني بفوزه السادس على التوالي، متصدراً الترتيب بعد تغلبه على آينتراخت فرانكفورت 3-0، حيث سجل لويس دياز هدفين وهاري كين هدفاً، محققاً رقماً قياسياً جديداً. - تعادل بوروسيا دورتموند مع لايبزيغ 1-1، مما أوقف سلسلة انتصارات الفريقين. افتتح لايبزيغ التسجيل عبر كريستوف باومغارتنر، وعادل دورتموند بفضل هدف يان كوتو، ليبقى دورتموند في المركز الثاني ولايبزيغ في الثالث. - فاز باير ليفركوزن على أونيون برلين 2-0، وحقق فيردر بريمن فوزاً صعباً على سانت باولي، بينما كسر أوغسبورغ سلسلة هزائمه بفوزه على فولفسبورغ 3-1.

واصل نادي بايرن ميونخ عروضه القوية هذا الموسم محققاً انتصاره السادس توالياً في الدوري الألماني، ليحافظ على سجله المثالي بالعلامة الكاملة، ويتصدر جدول الترتيب منفرداً. وجاء الفوز هذه المرة من ملعب دوتشه بانك بارك، بعد تغلبه على مضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة (3-0)، ضمن منافسات الجولة السادسة من "البوندسليغا"، ليؤكد الفريق البافاري بقيادة مدربه البلجيكي فينسنت كومباني (39 عاماً) جاهزيته الكاملة للدفاع عن لقبه، ومواصلة هيمنته المحلية.

ولم ينتظر نادي بايرن ميونخ كثيراً لتأكيد نيته العودة بالفوز، بعد أن تمكن الكولومبي لويس دياز من إحراز الهدف الأول بعد مرور 14 ثانية فقط، قبل أن يعود لاعب ليفربول الإنكليزي السابق ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ84، ليؤكد أنه من أنجح الصفقات هذا الموسم.

ومن جهته، لم يُهدر نجم بايرن ميونخ الأول المهاجم الإنكليزي هاري كين (32 عاماً) الفرصة لمواصلة كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية، فبعد أيام فقط من دخوله سجلّ أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوريات الخمسة الكبرى، عاد كين ليحقق إنجازاً محلياً جديداً، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل 11 هدفاً خلال أول ست جولات من الموسم، بعد توقيعه الهدف الثاني في اللقاء.

ولحساب الجولة نفسها، تعادل نادي بوروسيا دورتموند مع ضيفه لايبزيغ بنتيجة (1-1)، ليضع الفريقان حداً لسلسلة انتصاراتهما المتتالية، التي توقفت عند أربع مباريات لكل منهما. وافتتح لايبزيغ التسجيل مبكراً عن طريق لاعب وسطه الدولي النمساوي كريستوف باومغارتنر في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك بوروسيا دورتموند التعادل في الدقيقة الـ23 عبر المدافع البرازيلي يان كوتو.

ورغم الأداء المتوازن بين الفريقين، فقد فشل كل طرف في خطف النقاط الثلاث، ليعزز دورتموند موقعه في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، مقابل 13 نقطة لصالح لايبزيغ الذي يحتل المركز الثالث.

وفي بقية مباريات اليوم، واصل باير ليفركوزن صحوته، وحقق فوزه الثاني على التوالي، بعدما تغلب على ضيفه أونيون برلين بهدفين من دون رد، سجلهما الهولندي إرنست بوكو في الدقيقة الـ33، والكاميروني كريستيان ميشال كوفان في الدقيقة الـ49. ورفع ليفركوزن رصيده إلى 11 نقطة ليتقدم مؤقتاً إلى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد أونيون برلين عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر، بعد تكبده خسارته الثالثة هذا الموسم.

ورغم تحقيق نادي باير ليفركوزن النقاط الثلاث، فإنه تلقى صدمة قوية، بعد إصابة مدافعه الإسباني أليخاندرو غريمالدو في الرأس، إثر اصطدام غير مقصود بينه وبين زميله المهاجم الكاميروني كريستيان كوفان جعله ينزف بغزارة، ويفقد وعيه لثوانٍ،، ما اضطره لمغادرة الملعب محمولاً على نقالة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي لقاء آخر، وضع فيردر بريمن حداً لسلسلة خساراته، بعد فوزه الصعب على ضيفه سانت باولي بهدف وحيد أحرزه البلجيكي صامويل مبانغولا في الدقيقة الثانية، ليرفع بريمن رصيده إلى سبع نقاط في المركز الحادي عشر، بفارق الأهداف عن سانت باولي، الذي تراجع إلى المركز التاسع.

كما نجح أوغسبورغ في الخروج من دوامة أربع هزائم متتالية بفوزه على فولفسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع أوغسبورغ رصيده بهذا الانتصار إلى ست نقاط في المركز الثالث عشر، متقدماً بنقطة واحدة على فولفسبورغ الذي تراجع إلى المركز الرابع عشر بعد خسارته الثالثة على التوالي. وتُختتم الجولة السادسة يوم غد الأحد بمباريات شتوتغارت أمام هايدنهايم، وهامبورغ ضد ماينتس، وبوروسيا مونشنغلادباخ في مواجهة فرايبورغ.