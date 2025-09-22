الدوريات الخمسة الكُبرى في العالم... مال وأعمال

- تُعتبر الدوريات الخمسة الكبرى في العالم (البريمييرليغ، الليغا، الكالتشيو، البوندسليغا، الليغ 1) الأكثر شعبية، حيث تتميز بقيمة عالية في حقوق البث والنقل التلفزيوني، مما يعكس قوتها الاقتصادية، مع تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بقيمة سوقية تبلغ 11.28 مليار يورو. - تعتمد هذه الدوريات على إيرادات ضخمة من حقوق البث، بيع التذاكر، والعضويات، مما يعزز قوتها المالية، وتحقق الأندية فيها نجاحات كبيرة في البطولات القارية مثل دوري أبطال أوروبا. - تضم هذه الدوريات نخبة من اللاعبين والمدربين الأعلى قيمة في السوق، مما يجعلها مركزًا للنجوم والأساطير، ويساهم في تعزيز مكانة كرة القدم عالميًا.

يأتي ترتيب الدوريات الكبرى في العالم (البريمييرليغ، الليغا، الكالتشيو، البوندسليغا، الليغ 1)، على هذا النحو، نظراً لمقدار الشعبية والجماهيرية، لأنها المسابقات الأعلى قيمة في حقوق البث والنقل التلفزيوني، بالإضافة إلى ما ينبثق عنها من تطبيقات خاصة وتغطية إعلامية.

نتحدث هنا عن الدوريات الخمسة الكُبرى في العالم، بسبب المداخيل والإيرادات المالية الضخمة، نتيجة شعبية الأندية، التي هيمنت على الألقاب المحلية والقارية، ما يجعلها تحصل على جوائز ضخمة، وتدعم خزائنها المالية دائماً، الأمر الذي يمكنها من حسم صفقات النجوم الكبار، الذين يتطلعون دائماً إلى العمل تحت قيادة أبرز المدربين، الذين نالوا الشهرة بين جماهير اللعبة الشعبية. وأثناء تصفحي موقع ترانسفير ماركت المتخصص بأسعار القيمة السوقية للنجوم والأندية، لفت نظري قيمة الدوري الإنكليزي الممتاز، التي تبلغ 11.28 مليار يورو، وهذا يعود إلى قوة هذه المسابقة، والتنافس الشديد بين أندية "البريمييرليغ" بشكل سنوي على اللقب، بالإضافة إلى حجم الأسماء التي تلعب في صفوف الفرق، وأيضاً لن أنسى المدربين، وأبرزهم بالطبع الإسباني بيب غوارديولا.

ورغم حلول الدوري الإسباني "الليغا" في المركز الثاني (5.46 مليارات يورو، فإن الفجوة تظهر بوضوح مع "البريمييرليغ"، فيما جاء "الكالتشيو" الإيطالي ثالثاً (5.16 مليارات يورو)، والألماني (4.59 مليارات يورو) في المرتبة الرابعة، فيما حلّ الدوري الفرنسي خامساً (3.87 مليارات يورو).. هذه المبالغ المالية الضخمة هي قيمة خمسة دوريات فقط حول العالم، ما يوضح قوة هذه المسابقات في عالم المال والأعمال.

وعلى سبيل المثال تبلغ حقوق البث التلفزيوني سنوياً في الدوري الإنكليزي الممتاز ما يقرب من 4.6 مليارات يورو، وهناك أيضاً إيرادات من تذاكر بيع المباريات، وقيام الأندية ببيع العضويات والمقاعد المميزة، بالإضافة إلى حقوق الرعاية والتسويق، والانتقالات الشتوية والصيفية، والسلع والمنتجات الخاصة بكل فريق، الأمر الذي يظهر جلياً كيف تحولت هذه المسابقات الخمسة الكبرى إلى قوة اقتصادية مُرعبة. والمفارقة الأخرى، أن هذه المسابقات الخمسة الكبرى استطاعت المنتخبات فيها حسم لقب بطولة كأس العالم، وهيمنت أنديتها على لقب دوري أبطال أوروبا، حيث نجد أن فرق إسبانيا حسمت التتويج 20 مرة، وإنكلترا في 15 مناسبة، إيطاليا (12)، وألمانيا (ثماني مرات)، وفرنسا لديها لقبان فقط (مرسيليا وباريس سان جيرمان بطل النسخة الأخيرة). وأيضاً بالإضافة إلى الأموال، فإننا نرى النجوم الأعلى قيمة سوقية يلعبون في هذه البطولات.

وتبلغ قيمة البرازيلي فينيسيوس والنرويجي إرلينغ هالاند 200 مليون يورو (لكل منهما)، فيما يأتي خلفهما لامين يامال وجود بيلنغهام (180 مليون يورو لكل منهما)، كيليان مبابي (170 مليون يورو)، بوكايو ساكا (150 مليون يورو)، فيرتز، موسيالا، فودين (140 مليون يورو لكل منهم)، بيدري، فالفيردي (130 مليون يورو لكل منهما)، كول بالمر (120 مليون يورو)، عثمان ديمبيلي (110 ملايين يورو)، وغيرهم من النجوم أيضاً. وعند الحديث عن النجوم لا يُمكن نسيان المدربين في الدوريات الخمسة الكبرى، الذين يحصلون على رواتب مالية ضخمة، فمثلاً الأرجنتيني دييغو سيميوني يأخذ سنوياً ما يقرب من 30 مليون يورو من أتلتيكو مدريد، فيما يحصل الإسباني بيب غوارديولا على 24 مليون يورو من مانشستر سيتي، يأتي خلفهما الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي ينال قرابة 18 مليون يورو سنوياً من أرسنال، والقائمة تطول في حال ذكرتها جميعاً.

ولن أنسى جوائز الحصول على ألقاب الدوريات الخمسة الكبرى، الأمر الذي يجعل أنديتها تزداد شعبية بين الجماهير الرياضية، التي تواصل الافتخار بأنديتها العريقة، التي كتبت التاريخ في صفحات اللعبة الشعبية، وقدمت لنا نجوماً وأساطير سنظل نذكرهم دائماً، لكن خلال السنوات الماضية تحول الأمر أيضاً إلى مال وأعمال، وأرباح ضخمة، تُساهم في تعزيز مكانة هذه اللعبة عالمياً، بالإضافة إلى تطورها.