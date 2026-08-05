- دعت رابطة الدوريات الأوروبية إلى إصلاح حوكمة الفيفا، مشيرة إلى مخاوف بشأن ثقافة المنظمة وقراراتها الأحادية، خاصة بعد فشل خطة إنفانتينو لبيع حصص في كأس العالم. - انتقدت الرابطة توسيع كأس العالم إلى 64 فريقاً، مؤكدة ضرورة إشراك جميع الأطراف في القرارات المستقبلية، ورفضت أي توسعات أو بطولات جديدة دون إصلاحات. - تزايد الضغط على إنفانتينو بعد انتقادات من يويفا وكونكاكاف، مع تراجع الثقة في قيادته، مما يمهد الطريق لتحديات محتملة في الانتخابات المقبلة.

دعت رابطة الدوريات الأوروبية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إلى إصلاح حوكمة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مما زاد الضغط على رئيسه السويسري جياني إنفانتينو بعد فشل خطته لبيع حصص في بطولة كأس العالم.

وفي اليوم الذي أفادت فيه التقارير أن إنفانتينو عقد اجتماعاً مع كبار المسؤولين في العاصمة المغربية الرباط، وصفت رابطة الدوريات الأوروبية، التي تضم مسابقات كبرى مثل الدوري الإنكليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، المقترح بأنه "خطير"، وشددت على أنه يشير إلى مخاوف أعمق بشأن كيفية عمل الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت الرابطة أن المقترح يثير "تساؤلات جدية حول حوكمة فيفا، وثقافتها الداخلية، وعملية صنع القرار فيها". وأوضحت "يحتاج فيفا الآن أكثر من أي وقت مضى إلى إصلاح حوكمة يضمن لجميع الأطراف المعنية دوراً رسمياً في القرارات التي تشكل مستقبل لعبتنا". وانتقدت رابطة الدوريات الأوروبية في بيانها إمكانية توسيع كأس العالم لتشمل 64 فريقاً، حيث أكدت "يجب ألا يتم السماح لفيفا بالاستمرار في اتخاذ قرارات أحادية الجانب تزعزع استقرار اللعبة". وأعلنت رابطة الدوريات الأوروبية أنها سترفض "توسيع أو إنشاء" بطولات جديدة لفيفا ما لم يتم إجراء إصلاحات.

وتعد رابطة الدوريات الأوروبية أحدث من أدان خطط إنفانتينو، بعد أسبوع مضطرب أثار تساؤلات حول رئاسته لفيفا قبيل الانتخابات المقررة في مارس/آذار المقبل. ومارس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ضغطاً شديداً بالتصويت على مقاطعة كأس العالم إذا مضى إنفانتينو قدماً في خططه المثيرة للجدل لبيع أرباح بطولته الكبرى من خلال شركة تجارية تدعى "فيفا فوروارد إنتربرايز" تتولى تنظيم البطولات. وحتى بعد تراجع إنفانتينو، كشف يويفا أنه فقد الثقة في قيادة فيفا، مما قد يمهد الطريق لتحدٍّ محتمل لرئاسته، كما ذكر اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) أن قيادة فيفا "توقفت عن إعطاء الأولوية لكرة القدم".

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ونأى كبار مسؤولي فيفا، أرسين فينغر والأمين العام ماتياس غرافستروم، بأنفسهما عن خطط فيفا، أمس الثلاثاء، وهو ما يبرز الانقسامات داخل المنظمة، والتي كانت واضحة عندما صرح كارلوس كورديرو، كبير مستشاري إنفانتينو، الأسبوع الماضي، وكيفن لامور، الرئيس التنفيذي للعمليات، بأن الموظفين "مخدوعون" بسبب افتقار إنفانتينو إلى الشفافية. ووصفت قمة الأربعاء في الرباط بـ"اجتماع أزمة" في التقارير الإعلامية، وسط تزايد التوقعات بأن إنفانتينو سيواجه منافسة في انتخابات العام المقبل، حيث كان يسعى للفوز بولاية رابعة وأخيرة.