الدوحة: ختام ناجح لمباراة "لإحياء الأمل 2026" بمشاركة أساطير الكرة

أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة، مباراة "لإحياء الأمل 2026"، على استاد أحمد بن علي، والتي نظمتها "كيو لايف"، المنصة الثقافية التابعة لمكتب الإعلام الدولي لدولة قطر، بالتعاون مع مؤسسة "التعليم فوق الجميع"، وبدعم من اللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم. وجمعت هذه المباراة الخيرية الاستثنائية، التي تجاوز إجمالي تبرعاتها مبلغ 12 مليون دولار، عدداً من أساطير كرة القدم العالمية وأبرز صناع المحتوى، بهدف جمع التبرعات لدعم الأطفال والشباب المحرومين من التعليم ومنحهم فرصة حقيقية نحو مستقبل أفضل في عدد من دول الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وأشرفت اللجنة المحلية المنظمة على التنفيذ الشامل للفعالية عبر عدد من المجالات التشغيلية، بما في ذلك إدارة التذاكر، وإدارة المنشآت، وخدمات النقل والمواصلات، والعمليات الإعلامية، وتجربة الجماهير. ومؤخراً، نجحت اللجنة في تنظيم موسم كروي تاريخي شمل كأس العرب "قطر 2025"، وكأس العالم تحت 17 سنة "قطر 2025" بنظامه الجديد الذي ضم 48 منتخباً للمرة الأولى، إضافة إلى كأس القارات للأندية "قطر 2025". وواصل استاد أحمد بن علي، أحد استادات كأس العالم "قطر 2022"، تعزيز مكانته وجهةً رائدةً للفعاليات الكبرى، بعد استضافته مؤخراً مباريات ضمن بطولتي كأس القارات وكأس العرب.

وشهدت نسخة 2026 مشاركة مجموعة من أساطير كرة القدم، من بينهم تييري هنري، وإيدين هازارد، ومارسيلو، وجيرارد بيكيه، وأندريس إنييستا، ودافيد سيلفا، وأندريا بيرلو، وأليساندرو ديل بييرو، إلى جانب عدد من أبرز صنّاع المحتوى العالميين، وانتصر فيها فريق شنكز على فريق أبو فلة 8-7. ومن المقرر أن تواصل قطر استضافة كبرى الفعاليات الكروية، عقب الإعلان مؤخراً عن إقامة مهرجان قطر لكرة القدم خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس/آذار، بمشاركة ست منتخبات دولية، من بينها الأرجنتين وإسبانيا، اللتان ستلتقيان في مباراة "كأس الفيناليسيما" يوم 27 مارس على استاد لوسيل المونديالي.