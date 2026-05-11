الدوحة تستضيف دورة الألعاب الخليجية الرابعة

- تنطلق دورة الألعاب الخليجية الرابعة في الدوحة 2026 بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتنافس المشاركون في 17 لعبة رياضية متنوعة تشمل كرة اليد، وألعاب القوى، والسباحة، والفروسية، وغيرها، في 10 منشآت رياضية حديثة. - تبدأ المنافسات في 12 مايو وتستمر حتى 22 مايو، حيث تتوزع الألعاب على عدة مواقع مثل قبة أسباير، ومجمع حمد للرياضات المائية، ونادي الغرافة الرياضي، مع جدول زمني محدد لكل لعبة. - أطلقت اللجنة المنظمة هوية متكاملة للدورة مستلهمة من ثقافة المنطقة، مع تعويذة رسمية باسم "وشيق" لتعكس روح التحدي والمرونة، مستهدفة جذب الشباب وتعزيز التفاعل الجماهيري.

تنطلق اليوم الاثنين دورة الألعاب الخليجية الرابعة، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة 2026، بمشاركة واسعة من منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وسيتنافس المشاركون في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الخليجية، في 17 لعبة رياضية متنوعة هي: كرة اليد، وكرة الطاولة، وألعاب القوى، والبادل، والمبارزة، والملاكمة، والتايكوندو، والكاراتيه، والسباحة، والبليارد، والسنوكر، وكرة السلة (3×3)، والرماية، والقوس والسهم، والكرة الطائرة، والفروسية، والبولينغ. وتقام المنافسات في 10 منشآت رياضية مجهزة بأحدث التقنيات تشمل: قبة أسباير، وصالة رياضة المرأة، ومجمع حمد للرياضات المائية، ونادي قطر الرياضي، وصالة الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر، ونادي الغرافة الرياضي، وميدان لوسيل للرماية، ونادي قطر للسباق والفروسية، وصالة الاتحاد القطري للبولينغ، وصالة دحيل الرياضية.

وكانت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الرابعة - الدوحة 2026 قد اعتمدت جدول منافسات الدورة. وتفتتح منافسات السباحة يوم 12 مايو/أيار في مجمع حمد للرياضات المائية، وتتواصل على مدار أربعة أيام، بالتزامن مع انطلاق منافسات كرة السلة (3×3) في صالة نادي الغرافة على مدار يومين. كما تستضيف قبة أسباير منافسات التايكوندو على مدى يومين، إضافة إلى منافسات كرة الطاولة التي تستمر حتى 17 مايو في المنشأة نفسها، كما تستضيف صالة الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر منافسات البليارد حتى 15 مايو، فيما يحتضن مركز قطر للبولينج منافسات البولينج حتى 17 مايو.

وفي 13 مايو، تبدأ منافسات الفروسية في نادي السباق والفروسية وتستمر حتى 15 مايو، بينما تنطلق في قبة أسباير منافسات المبارزة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، ومنافسات الملاكمة وتستمر لمدة يومين، إضافة إلى منافسات الرماية التي تقام في ميدان لوسيل وتستمر حتى 20 مايو. وتشهد منافسات 14 مايو انطلاق ألعاب القوى على استاد سحيم بن حمد في نادي قطر التي تستمر أربعة أيام، بالإضافة إلى منافسات كرة اليد التي تقام على صالة دحيل الرياضية وتستمر حتى اليوم الختامي في 22 مايو.

كما تنطلق منافسات السنوكر يوم 15 مايو، وتستمر حتى 19 مايو في صالة الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر، فيما تبدأ منافسات الكرة الطائرة يوم 16 مايو وتستمر حتى 19 مايو على صالة رياضة المرأة، بالتزامن مع منافسات البادل التي تقام في قبة أسباير وتستمر حتى 20 مايو. وتنطلق منافسات القوس والسهم يوم 17 مايو في ميدان لوسيل للرماية، وتستمر حتى 21 مايو، فيما تقام منافسات الكاراتيه يوم 21 مايو في قبة أسباير ولمدة يوم واحد فقط حسب جدول المنافسات المعتمد للدورة.

وعملت اللجنة على تطوير هوية متكاملة للدورة مستلهمة من ثقافة المنطقة وخصوصيتها، إلى جانب إطلاق تعويذة رسمية تحمل اسم "وشيق"، مستوحاة من حيوان الوشق الصحراوي، لتعكس روح التحدي والمرونة والارتباط بالبيئة الخليجية، مع التركيز على جذب فئة الشباب وتعزيز التفاعل الجماهيري.