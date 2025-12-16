الدوحة تستضيف حفل فيفا الخاص بتوزيع جوائز الأفضل لعام 2025

- حفل توزيع جوائز فيفا 2025: يُقام في الدوحة، حيث سيتم الإعلان عن أفضل لاعب ولاعبة في العالم، بالإضافة إلى جوائز فردية أخرى تشمل أفضل حارس مرمى وأجمل هدف وجائزة اللعب النظيف، بمشاركة شخصيات بارزة من عالم كرة القدم. - المرشحون لجائزة "الأفضل": يتصدر القائمة عثمان ديمبيلي وكيليان مبابي ومحمد صلاح وأشرف حكيمي، بالإضافة إلى لامين يامال وهاري كين، حيث تم اختيارهم من قبل لجنة خبراء. - جائزة أفضل مدرب: يتقدم لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، المرشحين بعد تحقيقه إنجازات بارزة، ويتنافس مع مدربين آخرين مثل هانسي فليك وأرني سلوت.

سيُقام مساء اليوم الثلاثاء حفل فيفا الخاص بتوزيع جوائز الأفضل لعام 2025، في العاصمة القطرية الدوحة، إذ سيتعرّف جمهور كرة القدم حول العالم على أفضل لاعب ولاعبة في العالم، وكذلك الكشف عن جوائز فردية أخرى تُوزع على النجوم الذين قدموا مستوى استثنائياً في الموسم الماضي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن، في بيان سابق يوم الاثنين الماضي، أنه سيُوزع جوائز الأفضل في حفل يقيمه في كتارا في العاصمة القطرية الدوحة، وأكد في بيان رسمي "سيُكشف عن هوية الفائزين والفائزات بالنسخة العاشرة من جوائز الأفضل من فيفا خلال حفل عشاء في العاصمة القطرية الدوحة. لعبت الجماهير دوراً محورياً في تحديد هوية المتوّجين والمتوَّجات بمختلف الجوائز".

وسيُقام حفل توزيع الجوائز عشية المباراة النهائية لكأس القارات التي تجمع باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا وفلامينغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس على ملعب أحمد بن علي في الريان، غداً الأربعاء، وسيقام الحفل في قاعة كتارا بفندق فيرمونت في الدوحة، إذ سيُعلن عن الفائزين أيضاً بجوائز أفضل حارس مرمى في كل من فئتَي الرجال والسيدات، وأجمل هدف عند الفئتَين أيضاً، بالإضافة إلى الفائز بجائزة اللعب النظيف. ومن المتوقع مشاركة حوالى 800 شخص من كبار الشخصيات في حفل العشاء، يتقدمهم رئيس فيفا وأعضاء مجلس فيفا وأساطير فيفا وممثلي الاتحادات الأعضاء من حول العالم وسفراء محليون وإقليميون وأسماء لامعة من عالم المستديرة الساحرة.

وتصدّر الفرنسيان عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جرمان بطل أوروبا والفائز بجائزة الكرة الذهبية، وكيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني، كما المصري محمد صلاح (ليفربول الإنكليزي) والمغربي أشرف حكيمي (سان جيرمان)، قائمة المرشحين من 11 لاعباً لجائزة "الأفضل" عند الرجال، كما ويبرز أيضاً ضمن القائمة التي أعدتها "لجنة من الخبراء" اختارتها الهيئة الكروية الأعلى في العالم، كل من نجم برشلونة الإسباني الشاب لامين يامال والمهاجم الإنكليزي لبايرن ميونيخ الألماني هاري كين.

في المقابل يتقدّم الإسباني لويس إنريكي مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، المرشحين لجائزة أفضل مدرب، إذ يُعد الأوفر حظاً لنيلها بعد قيادته فريقه للتتويج بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا إضافة إلى الثلاثية المحلية، وهو سيتنافس مع ستة من نظرائه من بينهم الألماني هانسي فليك مدرب نادي برشلونة الإسباني، والهولندي أرني سلوت مدرب نادي ليفربول الإنكليزي.