الدخيل وتمثيل منتخب العراق في المونديال: تفاصيل تكشف الكواليس

- أثار ملف المدافع أمين الدخيل جدلاً حول تمثيله منتخب العراق في مونديال 2026، وسط تعقيدات قانونية تعيق ظهوره مع "أسود الرافدين". - أكد أحمد الفلوجي، رئيس لجنة المغتربين في الاتحاد العراقي، أن اللاعب كان يرغب في تمثيل بلجيكا، لكن بعد عدم حصوله على فرصته، تحرك الاتحاد العراقي لاستغلال ثغرات قانونية. - رغم تقديم شكوى لتعديل القوانين، أُبلغ الاتحاد العراقي بأن التعديلات المحتملة لن تُنفذ قبل كأس العالم 2026، مما يجعل مشاركة الدخيل شبه مستحيلة حالياً.

أعاد ملف المدافع أمين الدخيل (24 عاماً) الجدل حول تمثيل منتخب العراق في المحافل الكبرى مع اقتراب مونديال 2026، في ظل تحركات واتصالات قانونية جرت خلف الكواليس خلال الفترة الماضية. وبين طموح الاتحاد العراقي وتعقيدات لوائح نظيره الدولي، انكشفت تفاصيل جديدة عن مساعٍ عراقية اصطدمت بعوائق قانونية تصعب إمكانية ظهور اللاعب مع "أسود الرافدين" في كأس العالم المقبلة.

وفي تصريحات لـ"العربي الجديد" اليوم الخميس، أكد رئيس لجنة المغتربين في الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الفلوجي أنهم يتابعون قضية نجم نادي شتوتغارت الألماني منذ مدة ليست بالقصيرة، وأضاف: "في البداية، كانت لدى اللاعب رغبة في تمثيل المنتخب البلجيكي، وهو ما حدث بالفعل في تلك المرحلة. وبعد أن تبيّن لنا لاحقاً أن اللاعب لم يحصل على فرصته الحقيقية مع الأخير، تحرّكنا مجدداً وبدأنا بإجراءات جديدة".

وتابع: "قمنا بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم للاستفسار عن إمكانية انتقال أمين الدخيل من المنتخب البلجيكي إلى تمثيل منتخب العراق. حاولنا استغلال بعض الثغرات القانونية من خلال محامٍ متخصص، إلا أننا وصلنا في تلك المرحلة إلى طريق مسدود". وأردف أيضاً: "لاحقاً، وبعد أن تقدّم المحامي المكلّف من قبلنا بشكوى رسمية، إلى جانب 17 لاعباً آخرين من مختلف دول العالم عبر محاميهم أيضاً، بطلب إلى الاتحاد الدولي من أجل تعديل بعض القوانين بما يسمح لهؤلاء اللاعبين بتغيير منتخباتهم الوطنية، أبدى الاتحاد الدولي تجاوباً واضحاً وإيجابياً مع هذا الملف".

وختم الفلوجي حديثه بالقول: "وفق المعطيات الحالية، فإن هذه التعديلات القانونية المحتملة قد لا تدخل حيّز التنفيذ إلا بعد انتهاء نهائيات كأس العالم 2026، وهو ما أُبلغنا به رسمياً. ورغم أننا نتفاءل خيراً ونأمل حدوث تطورات إيجابية مستقبلاً، إلا أن الأمور قبل كأس العالم تبدو شبه مستحيلة. نحن ندرك تماماً حاجة منتخب العراق إلى لاعب بحجم أمين الدخيل وإمكاناته، خصوصاً في هذه الظروف، لكن وبحسب القوانين الحالية للاتحاد الدولي، من الصعب جداً أن يتمكن اللاعب من تمثيل المنتخب العراقي في الأشهر القليلة المقبلة".