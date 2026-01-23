الدحيل يواجه الوحدة على لقب درع التحدي القطري-الإماراتي

- تتجه الأنظار نحو قمة درع التحدي القطري-الإماراتي بين الدحيل القطري والوحدة الإماراتي، حيث يسعى الدحيل لمحو خيبة الأمل المحلية في الدوري القطري، بينما يحتل الوحدة المركز الثالث في الدوري الإماراتي ويطمح للمنافسة على اللقب. - تُقام بطولة السوبر القطري الإماراتي بمشاركة ثمانية أندية على مدار أربعة أيام، حيث حسم الشارقة لقب كأس السوبر بفوزه على الغرافة، بينما يواجه السد شباب الأهلي على لقب درع السوبر. - يمتلك الفريقان عناصر مميزة، حيث يضم الوحدة لاعبين مثل دوسان تاديتش وعمر خريبين، بينما يضم الدحيل أسماء مثل ماركو فيراتي وكريستو بياتيك.

ستكون الأنظار موجَّهة اليوم الجمعة نحو قمة درع التحدي القطري-الإماراتي، بين الدحيل القطري والوحدة الإماراتي، في مواجهة عربية قوية مُنتظرة، خصوصاً أن الفريقين يمتلكان عناصر مُميزة في تشكيلتهما بحثاً عن لقب البطل.

وتُقام مواجهات بطولة السوبر القطري الإماراتي لكرة القدم على مدار أربعة أيام، بمشاركة ثمانية أندية، وبواقع أربعة فرق من كل دولة، في منافسات تجمع نخبة أبطال الموسم الماضي، إذ حسم نادي الشارقة لقب بطولة كأس السوبر، بعد فوزه على منافسه الغرافة بركلات الترجيح (5-4)، أمس الخميس، عقب نهاية المواجهة التي جمعت بينهما على استاد ثاني بن جاسم في العاصمة الدوحة بالوقت الأصلي، بنتيجة هدف لمثله، في وقت سيلعب فيه الدحيل ضد الوحدة على لقب درع التحدي، اليوم الجمعة، بينما يخوض السد امتحاناً صعباً أمام شباب الأهلي، غداً السبت، على لقب درع السوبر، وتنتهي البطولة بين الجزيرة والأهلي على لقب كأس التحدي، الأحد المقبل.

ويدخل الدحيل المواجهة وعينه على لقب درع التحدي القطري-الإماراتي، في محاولة لمحو آثار خيبة الأمل المحلية في بطولة الدوري القطري، إذ يحتل المركز السادس في الترتيب برصيد 19 نقطة من خمسة انتصارات وأربعة تعادلات وأربع خسارات، وهو يبتعد عن المتصدر فريق الغرافة صاحب الـ31 نقطة بفارق حوالي 12 نقطة كاملة، ويُعاني من مشاكل كثيرة صعّبت قدرته في المنافسة على اللقب.

في المقابل، فإن نادي الوحدة الإماراتي يبدو أفضل حالاً من منافسه الدحيل، لأنه يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 26 نقطة، وبفارق ست نقاط عن صاحب المركز الأول نادي شباب الأهلي دبي (32 نقطة)، وبالتالي ما زال في قلب المنافسة على لقب بطولة الدوري في موسم 2025-2026، كما أن وضعية الفريق في دوري أبطال آسيا ممتازة جداً، لأنه يحتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة ويسعى للتأهل المباشر إلى الدور الثاني من أول ثمانية مراكز في الترتيب.

ويملك نادي الوحدة الإماراتي لاعبين مميزين في تشكيلته مثل المهاجم الصربي دوسان تاديتش، والبرتغالي برناردو فوليا والأرجنتيني جيرونيمو ريفيرا، وكذلك المهاجم السوري عمر خريبين والنالي براهيما ديارا والإيراني رضا غنديبور. في المقابل يملك نادي الدحيل القطري أسماء قوية مثل البرازيلي توتا والإيطالي ماركو فيراتي والبولندي كريستو بياتيك والسنغالي يوسف سابالي والكاميروني جان شارل كاستيليتو، بالإضافة للإيطالي إبراهيما بامبا والجزائري عادل بولبينة والنجوم القطريين، بسام الراوي والمعز علي وكريم بوضياف.