الدحيل يواجه العربي في قمة الدوري القطري

تشهد الجولة السادسة عشرة من الدوري القطري لكرة القدم قمة مرتقبة تجمع فريقي الدحيل والعربي، في لقاء سيقام عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القدس المحتلة ويطمح فيه الفريقان إلى نقاط الانتصار، لتعزيز تقدمهما في جدول الترتيب. ويمتلك العربي 23 نقطة في المركز الخامس، بفارق 9 نقاط عن المتصدر السد، فيما جمع الدحيل 20 نقطة في المركز الثامن، ما يجعل اللقاء هاماً لكلا الفريقين من أجل حصد النقاط للتقدم على سلم ترتيب الفرق في الدوري القطري.

وأكد مدربا الدحيل والعربي، عشية المباراة، جاهزية فريقيهما للمواجهة المرتقبة، مشددين على أن النقاط الثلاث تمثل هدفاً مشتركاً في صراع المنافسة على المراكز المتقدمة. وقال الجزائري جمال بلماضي مدرب الدحيل في مؤتمر صحافي قبل المباراة، إن فريقه يدخل المباراة بطموح الفوز، معتبراً أن مواجهة العربي في الدوري تختلف تماماً عن لقائهما السابق في كأس الأمير، بسبب اختلاف طبيعة المنافسة بين البطولتين. وأضاف بلماضي أن التأهل إلى الدور المقبل في دوري أبطال آسيا للنخبة قد يمنح لاعبيه دفعة معنوية إضافية قبل المباراة، مؤكداً أن الفريق جاهز ويخوض اللقاء بمعنويات عالية، وإدراك كامل لأهمية حصد النقاط الثلاث في هذه المرحلة من الموسم.

من جانبه، أكد الروماني كوزمين كونترا، مدرب العربي، استعداد فريقه لخوض التحدي، واصفاً المباراة بأنها تتطلب أعلى درجات التركيز والانضباط التكتيكي أمام منافس قوي ومنظم. وقال كونترا إنه يثق تماماً بلاعبيه، بعد العمل المكثف خلال التدريبات، للوصول إلى الجاهزية البدنية والذهنية المطلوبة، مضيفاً أن فريقه يدخل المباراة بطموح الفوز لما تمثله النقاط الثلاث من أهمية في تعزيز موقعه في جدول الترتيب وتقليص الفارق مع فرق المقدمة. كما أوضح مدرب العربي أن الاستمرارية في النتائج الإيجابية، تمثل مفتاح المنافسة حتى نهاية الدوري، مشيراً إلى أنه يراهن على الروح القتالية للاعبين، وقدرتهم على التعامل مع ضغوط المباريات الكبرى.