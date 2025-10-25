- عاد نادي الدحيل بقوة إلى سباق المراتب الأولى في الدوري القطري بعد فوزه على الشمال بهدفين دون مقابل، بينما واصل نادي السد التعثر بسقوطه أمام العربي بثلاثية، مما يعكس التحولات المفاجئة في المنافسة على القمة. - شهدت الجولة الثامنة حدثاً تحكيمياً بارزاً، حيث استخدم الحكم الإعلان الجهري لأول مرة في الدوريات العربية، مما يعكس سعي الهيئات الكروية لتطوير اللعبة وتوسيع نطاق التكنولوجيا في الملاعب. - تغلب نادي الغرافة على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة شهدت أداءً قوياً من فرجاني ساسي وسايدو سانو، بينما سجل جوليان دراكسلر هدف الأهلي الوحيد.

عاد نادي الدحيل إلى سباق المراتب الأولى في الدوري القطري، بعد أن تفوّق على الشمال بهدفين دون مقابل، في الجولة الثامنة، ورفع نسق نتائجه الإيجابية، بينما واصل نادي السد التعثّر وسقط في فخ العربي، الذي أظهر نجاعة هجومية وحسم المواجهة بفضل صلابته وتماسكه أمام المرمى. وشهد الدوري القطري حدثاً تحكيمياً لافتاً، حين أعلن الحكم قراره عبر الإعلان الجهري للمرّة الأولى في الدوريات العربية، في خطوة تُجسّد سعي الهيئات الكروية إلى تطوير اللعبة وتوسيع نطاق التكنولوجيا في الملاعب.

وتفوق نادي الدحيل بهدفين دون مقابل في مواجهة حماسية أمام منافسه الشمال، وحسم الثنائي كريستوف بياتيك وتحسين جمشيد الانتصار بفضل فعاليتهما الهجومية. وضيع الشمال فرصاً عديدة كان يمكن أن تغيّر مجرى المباراة، بينما أهدر بنجامين بوريجو ركلة جزاء في الشوط الثاني، ما حال دون اتساع الفارق على لوحة النتيجة.

وتغلب نادي الغرافة على مضيفه الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد أداء قوي قاده التونسي فرجاني ساسي والسنغالي سايدو سانو، بينما منح روبين تيهي أصحاب الانتصار هدية إضافية بعدما سجّل بالخطأ في مرماه. وسجّل الألماني جوليان دراكسلر هدف الأهلي الوحيد من ركلة جزاء.

وشهدت الجولة أحداثاً كثيرة ومفاجآت كبيرة، بعدما فاجأ نادي العربي مضيفه السد أمام جماهيره، ودك شباكه بثلاثية كاملة رغم تقدم "عيال الذيب" بهدف أكرم عفيف. وقلب الضيوف النتيجة بفضل أهداف مايكل أولونغا وأحمد سهيل ضد مرماه ورودري، بينما خطف الحكم محمد المزيد الأضواء عندما خاطب الجماهير عبر الميكروفون، مُعلناً بشكل جهري قرار طرد لاعب السد باولو أوتافيو وشرحه لسلوكه غير الرياضي، ليواصل الدوري القطري ريادته في اعتماد هذه التقنية الحديثة.

ويرفع الدوري القطري نسق المنافسة والإثارة مع كل جولة، في ظل صراع مفتوح على القمة وتحوّلات مفاجئة في النتائج، في وقت يعزّز إدخال تقنيات تحكيمية جديدة مكانة المسابقة عربياً، مع طموحٍ واضح لبلوغ أعلى معايير الاحتراف داخل الملاعب. وبين عودة الدحيل وسقوط السد، يثبت الموسم الحالي أنّ الطريق نحو اللقب لن يكون مفروشاً بالسهولة لأي منافس.