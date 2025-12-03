الدحية الفلسطينية تخطف الأنظار في سوق واقف بالدوحة

- أبهرت رقصة "الدحية" الفلسطينية الحضور في سوق واقف بالدوحة، حيث احتفل أنصار "الفدائي" بمشاركتهم في كأس العرب 2025، مما أضفى جواً من الحماس والفرح. - تنتشر "الدحية" في مناطق متعددة مثل بادية سورية والأردن وفلسطين وشمال السعودية، وتُؤدى في مناسبات كالأعراس والأعياد، حيث تعكس حماس القبائل العربية وتاريخها البطولي. - تجمع الرقصة بين الشعر والرقص والأهازيج، وتعود قصتها إلى حيلة استخدمها الحجاج لطرد اللصوص، مما جعلها رمزاً للفخر والاعتزاز في التراث الشعبي.

خطفت رقصة "الدحية" الفلسطينية الأنظار في سوق واقف بالعاصمة القطرية الدوحة، بعدما أبدع أنصار "الفدائي" احتفالاً بمشاركتهم في بطولة كأس العرب 2025، التي تستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وتنتشر رقصة "الدحية" في بادية سورية وجنوبها، بالإضافة إلى الأردن وفلسطين وشمال السعودية وبعض المناطق في العراق، وتتنوع الأهازيج فيها، كلٌّ على حسب منطقته، لأنها تعكس حماس أفراد القبائل العربية، الذين كانوا يصطفون قديماً بعد نهاية المعركة، من أجل سرد بطولاتهم وما قاموا به ضد الأعداء، لكنها في وقتنا الحالي أصبحت تُودى في مناسبات مثل: الأعراس والأعياد والاحتفالات الوطنية.

وتجمع "الدحية" بين فن الشعر والرقص والأهازيج، وتعود إلى قصة متداولة بين أبناء فلسطين والأردن، وبعض مناطق سورية والعراق وشمال السعودية، تقول إن هناك قافلة من قوافل الحجاج، كان أفرادها قلة، وشاهدوا لصوصاً يراقبونهم وهم نائمون بالليل، وأوجسوا منهم خيفة، واتفقوا على قيامهم بالتصفيق، وإصدار أصوات كهدير الجمال، لكي يظن اللصوص أنهم كثيرون فيخشونهم، وفعلاً نجحوا في طردهم، ثم انتشرت هذه "الدحية" كرقصة شعبية.

وتُؤدى رقصة "الدحية" بشكل جماعي، إذ يصطف الرجال بصف واحد أو صفين متقابلين، ويغني الشاعر الموجود في منتصف أحد الصفين قصيدته المغناة، التي تشبه "الهجيني"، فيما يردد الصفان بالتناوب، ويعرفون بـ "الردادة"، البيت المتفق عليه سلفاً بالتدرج، بين كل بيت شعر يلقيه الشاعر، الذي دائماً ما يلقي أبياتاً تعبر عن الفخر والاعتزاز، بجانب ذكر الله وحمده، بالإضافة إلى الغزل.