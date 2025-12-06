الدحية الأردنية تجمع العرب في أرض الدوحة: "هلا وهلا بك يا هلا"

- شهدت فعاليات كأس العرب 2025 في الدوحة أجواءً استثنائية، حيث قاد مشجعون أردنيون رقصة الدحية الشهيرة، مما جذب مشجعين من مختلف الدول العربية، معبرين عن روح الأخوة والتقارب بين الشعوب رغم المنافسة. - تميزت الفعاليات بتوثيق الزوار للحظات الاحتفال وأغنية "هلا وهلا بك يا هلا"، حيث امتزج الصوت الأردني التراثي بحضور عربي متنوع، مما يعكس العفوية والتنوع الثقافي في شوارع الدوحة. - تستضيف قطر البطولة بمشاركة 16 منتخباً في ستة استادات مونديالية، وتقام المباراة النهائية في استاد لوسيل الأيقوني في 18 ديسمبر.

تتواصل الفعاليات الجماهيرية المصاحبة لبطولة كأس العرب 2025، في العاصمة القطرية الدوحة، إذ شهدت إحدى مناطق المشجعين أجواءً استثنائية، قادتها مجموعة من المشجعين الأردنيين، الذين قدّموا رقصة الدحية الشهيرة، وسط تفاعل واسع من مشجعين عرب توافدوا من مختلف الدول، لمتابعة هذه النسخة الاستثنائية.

وتجمّع العشرات حول الحلقة، التي بدأها المشجعون الأردنيون بإيقاعاتهم التقليدية، قبل أن ينضم إليهم مشجعون من دول عربية أخرى، في مشهد عكس روح الأخوّة، التي تميّز هذه المنافسة الإقليمية، وظهر مشجع يرتدي العلم التونسي، ما يثبت أن مثل هذه الفعاليات وكرة القدم تقرّب الشعوب من بعضها، رغم المنافسة الشديدة والمحتدمة على أرضيات الملاعب.

وحرص العديد من الزوار على توثيق لحظات الاحتفال وأغنية "هلا وهلا بك يا هلا"، التي امتزج فيها الصوت الأردني التراثي بحضور عربي متنوّع، مع الإشارة إلى أن هذه الأنشطة تحدث بشكل عفوي يومياً في شوارع الدوحة. و"الدحية" هي رقصة بدوية تراثية منتشرة في الأردن وفلسطين وشمال الجزيرة العربية، تؤدى بشكل جماعي على شكل صف واحد أو صفّين متقابلين، وتعتمد على الإيقاع القوي، والهتافات الجماعية، وحركة الأيدي المتناسقة.

وتستضيف دولة قطر كأس العرب FIFA قطر 2025، خلال الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخباً. وتقام المباريات في ستة استادات مونديالية شهدت منافسات خلال البطولة التاريخية كأس العالم قطر 2022، ويحتضن استاد لوسيل الأيقوني المباراة النهائية في 18 ديسمبر.