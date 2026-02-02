الدباغ يقود الزمالك إلى حسم قمة الكونفيدرالية الأفريقية

- فوز الزمالك على المصري البورسعيدي: حسم الزمالك مواجهة القمة بفوزه 2-1 على المصري البورسعيدي في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، رغم التحديات المالية ورحيل النجوم، ليتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط. - أداء مميز رغم الغيابات: أدار المدرب معتمد جمال المباراة بذكاء، متغلبًا على غيابات بارزة مثل عمر جابر وأحمد فتوح، حيث سجل حسام عبد المجيد وعدي الدباغ هدفي الفوز. - مباراة مثيرة بفرص ضائعة: شهدت المباراة فرصًا ضائعة من الفريقين، حيث أضاع الزمالك فرصتين في الشوط الثاني، بينما حاول المصري العودة دون جدوى.

حسم نادي الزمالك مواجهة القمة، بفوزه على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما في مدينة السويس، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعة الرابعة لكأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم لموسم 2025-2026، رغم أزمة الفارس الأبيض المالية، ورحيل نجومه.

ورفع الزمالك رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد المصري عند سبع نقاط، وتراجع إلى المركز الثاني في الجدول، وهو نفس رصيد فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، الذي احتل المركز الثالث بعد فوزه على زيسكو يونايتد الزامبي بهدف دون رد في الجولة نفسها. وافتتح حسام عبد المجيد التقدم لنادي الزمالك في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، وردّ المصري بالتعادل عبر ركلة جزاء، نفذها صلاح محسن في الدقيقة 34، ثم سجل عدي الدباغ هدفاً ثانياً للزمالك في الدقيقة 75، ونجح المدير الفني للفارس الأبيض، معتمد جمال، في إدارة المباراة بشكل جيد، والتعامل مع الغيابات الكبيرة في صفوفه والتي يتصدرها عمر جابر وأحمد فتوح ومحمد شحاتة بجانب رحيل ناصر ماهر.

وجاء الشوط الأول مثيراً بين الفريقين، وسيطرت خلاله الفرص الضائعة، وقد بدأه المصري بفرصة خطيرة لعبد الرحيم دغموم في الدقيقة السابعة تصدى لها محمد صبحي، ورد بعدها غريمه بفرصة خطيرة لعدي الدباغ علت العارضة، ثم حاز الزمالك على ركلة جزاء عبر شيكو بانزا سجل منها حسام عبد المجيد هدف التقدم في الدقيقة 25، وهاجم المصري بقوة بعد الهدف، ونجح في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 32 عبر عبد الرحيم دغموم، نفذها بنجاح لاعبه صلاح محسن مسجلاً هدف التعادل.

وفي الشوط الثاني، ازدادت الإثارة، وأهدر الزمالك فرصتين متتاليتين عبر محمد إسماعيل وآدم كايد، بخلاف المطالبة بركلة جزاء بداعي تعرض شيكو بانزا للعرقلة، وردّ المصري بمحاولات هجومية لعبد الرحيم دغموم وصلاح محسن، وأجرى كل فريق تغييرات لتنشيط الوسط والهجوم ونجح الزمالك في تسجيل هدفه الثاني عبر عدي الدباغ في الدقيقة 75، واندفع بعدها المصري هجومياً، ولجأ الزمالك للمرتدات، وأهدر آدم كايد فرصة للفارس الأبيض من شبه انفراد بالمرمى، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلناً فوز رفاق عدي الدباغ على المصري بهدفين مقابل هدف.