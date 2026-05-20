الدباغ كلمة السرّ في تتويج الزمالك.. بصمة نجوم فلسطين تظهر مرة أخرى

- الفلسطيني عدي الدباغ يبرز كنجم في الدوري المصري، حيث قاد الزمالك للتتويج باللقب بعد تألقه في المباريات الحاسمة، مسجلاً هدف الفوز في المباراة النهائية ضد سيراميكا، مما ساهم في تخفيف الضغط عن فريقه. - الدباغ استفاد من خبراته الأوروبية في البرتغال وبلجيكا وأسكتلندا، حيث سجل ثمانية أهداف في 18 مباراة بالدوري المصري، مما جعله لاعباً مؤثراً في صفوف الزمالك. - للموسم الثاني، يواصل نجوم منتخب فلسطين ترك بصمتهم في الدوري المصري، حيث نجح الدباغ في تعويض مواطنه وسام أبو علي، ليقود الزمالك للتأهل لدوري أبطال أفريقيا.

في أول تجربة مصرية في رصيده، ترك الفلسطيني عدي الدباغ (27 عاماً)، بصمته في تتويج نادي الزمالك بالدوري المصري لكرة القدم، بعد أن تألق في مختلف المباريات، وخاصة الحاسمة منها، ليفرض نفسه نجماً من نجوم الدوري هذا الموسم، حيث كان كلمة السرّ في حصد اللقب الذي طال انتظاره، بما أن الزمالك واجه أزمات ولكن النهاية كانت سعيدة.

ونجح الفلسطيني في تسجيل أهم هدف في موسم الفريق، عندما منح فريقه التقدم في المباراة الحاسمة أمام سيراميكا، عندما وضع فريقه في المقدمة منذ الدقائق الأولى، وبالتالي خلّص رفاقه من الضغط الذي كان مسلطاً عليهم بحكم أن الفريق كان يخشى ردة فعل منافسه، ما قد يحرمه من التتويج باللقب. واستغل الدباغ تراكم تجاربه في أوروبا من أجل التعامل جيداً مع المباريات الحاسمة، بما أنه منذ أيام قليلة سجل هدفاً في مرمى اتحاد العاصمة من ركلة جزاء في كأس الكونفيدرالية. ورغم أن الحظ لم يبتسم لفريقه في المسابقة القارية، فإن ذلك لم ينل من معنوياته في مباراة حسم الدوري. وخلال 18 مباراة في الدوري المصري سجل ثمانية أهداف، أهمها هدف حسم اللقب. وهي أرقام إيجابية للاعب خاض معظم فترات مسيرته الاحترافية في المواسم الأخيرة في دوريات أوروبية مثل البرتغال وبلجيكا وأسكتلندا.

وللموسم الثاني تظهر بصمة نجوم منتخب فلسطين في الدوري المصري، بما أن الأهلي استفاد في الموسم الماضي من قدرات المهاجم وسام أبو علي الذي كان من بين أفضل لاعبي الفريق ونقل تألقه من الدوري إلى أبطال أفريقيا إلى كأس العالم للأندية، قبل أن يرحل عن الفريق في الصيف الماضي، ونجح الدباغ في تعويض مواطنه بشكل جيد، ولكن هذه المرة في صفوف الغريم التاريخي للفريق لحصد اللقب الثمين.