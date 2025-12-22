- عبّر بلال الخنوس عن سعادته بفوز المغرب على جزر القمر في افتتاح كأس أمم أفريقيا، مشددًا على أهمية الفوز في المباراة الافتتاحية لتحقيق التوازن واختبار قدرات المنتخب أمام مالي في المباراة المقبلة. - أشار الخنوس إلى تأثير الجماهير الكبير في دعم "أسود الأطلس"، حيث حضر 60,512 مشجعًا من مختلف المدن والدول، مما ساهم في تحقيق الفوز بعد صعوبات الشوط الأول. - أكد الخنوس على أهمية استمرار دعم الجماهير لتحقيق الهدف المنشود وهو التتويج باللقب الأفريقي للمرة الثانية في تاريخ المغرب.

عبّر نجم منتخب المغرب بلال الخنوس (21 عاماً)، عن فرحته العارمة، بعد الفوز على جزر القمر بهدفَين نظيفَين، أمس الأحد، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، في افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حالياً في المغرب وتستمر حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026.

ولفت الخنوس في المنطقة المختلطة المخصّصة للإعلاميين، إلى أنّ منتخب المغرب حقق الأهم بانتزاع النقاط الثلاث أمام جزر القمر، في انتظار خوض المباراة التالية أمام مالي يوم الجمعة المقبل، وتابع قائلاً: "الفوز في المباراة الافتتاحية ضروري في أي بطولة قارية أو عالمية، وهو ليس نهاية المشوار، بل بداية للحفاظ على التوازن أكثر في جميع خطوطنا، واختبار قدراتنا على منافسة أكثر المنتخبات صلابة وشراسة في كأس أمم أفريقيا، لذا علينا التركيز على لقاء مالي باعتباره حاسماً في التأهل للدور الثاني".

وفي رده على سؤال "العربي الجديد"، نوّه نجم نادي شتوتغارت الألماني بتأثير الجماهير على أداء "أسود الأطلس" أمام منتخب جزر القمر، بعدما تابع هذا اللقاء 60 ألفاً و512 مشجعاً، الذين حضروا من مختلف المدن المغربية وبعض الدول الأوروبية والأفريقية، وأضاف: "كان تأثير الجماهير قوياً في حسم النتيجة بفوز المغرب، بعد صعوبات الشوط الأول. ولا يسعنا سوى أن نذكّر بأهمية حضور مناصرينا الكثيف في جميع اللقاءات، والجماهير هي من تدعمنا وتشجعنا على تحقيق الفوز، خصوصاً عندما يستعصي علينا الأمر، لهذا أدعو الجماهير إلى مساندتنا في جميع المباريات، حتى نحقق الهدف المنشود وهو التتويج باللقب الأفريقي للمرة الثانية في تاريخ الكرة المغربية، بعد إنجاز نسخة أديس أبابا بإثيوبيا عام 1976".

ويبرز دور الجماهير عنصراً أساسياً في مسيرة "أسود الأطلس" خلال نسخة كأس أمم أفريقيا 2025، إذ لم تعد المدرجات مجرد مساحة لمتابعة المباريات دون تأثير، بقدر ما تلعب دوراً بارزاً في صناعة الفارق، وتمنح اللاعبين دفعة معنوية، للاستمرار في تقديم عروض قوية، وتحقيق أهدافهم القارية.