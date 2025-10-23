- استقبل طلاب جامعة السوربون ناصر الخليفي بحفاوة، معبرين عن تقديرهم لإنجازاته في تحويل باريس سان جيرمان إلى قوة كروية عالمية، مما يعكس شعبية النادي بين الشباب الفرنسي. - أكد الخليفي على أهمية العلاقة بين كرة القدم والتعليم، مشيداً بدور الجامعات في بناء فكر رياضي متجدد، ودعا الطلاب للجمع بين الشغف الرياضي والتفوق الأكاديمي لتحقيق النجاح. - اعتبر الطلاب الخليفي رمزاً للنجاح الإداري الحديث، مشيدين بمساهماته في تطوير البنية الرياضية بفرنسا، وطلبوا منه العودة لزيارات مستقبلية.

خصّ طلاب جامعة السوربون رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي (51 عاماً)، باستقبال الأبطال خلال زيارته إلى الجامعة العريقة في باريس، اعترافاً بإنجازاته التي جعلت من النادي الباريسي قوة كروية لا يُستهان بها في أوروبا والعالم، فقد تحوّلت قاعة المحاضرات إلى مشهد جماهيري فريد، حين استقبل المئات من الطلاب الخليفي بهتافات وأغان مستوحاة من مدرجات "حديقة الأمراء".

وأدهش الخليفي الحضور منذ لحظة وصوله، وفقاً لتقرير موقع أونز مونديال الفرنسي، أمس الأربعاء، إذ لم يكد يخطو داخل القاعة حتى تعالت الأصوات مردّدة النشيد الذي اشتهر في الموسم الماضي "بعد كل هذه السنين"، في مشهدٍ أقرب إلى احتفال جماهيري منه إلى لقاء أكاديمي. وأظهر الطلاب حماساً لافتاً يعكس مدى اتساع شعبية باريس سان جيرمان بين الشباب الفرنسي، وتقديرهم للرجل الذي حوّل النادي إلى علامة رياضية عالمية.

وأشاد الخليفي بأجواء الترحيب الفريدة التي أحاطت بزيارته، وأكد أنّ العلاقة بين كرة القدم والتعليم تحمل معانيَ عميقة، فالمؤسسات الجامعية، على حدّ قوله، تُساهم في بناء فكرٍ رياضيٍّ متجدد يعتمد على القيم والعمل الجماعي، ودعا الطلاب إلى مواصلة الجمع بين الشغف باللعبة والتفوق الأكاديمي، وشدّد على أنّ النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا بالاجتهاد والرؤية الواضحة.

وأبرز الطلاب خلال المؤتمر تقديرهم لإنجازات الخليفي في تطوير البنية الرياضية بفرنسا، سواء من خلال صعود باريس سان جيرمان إلى مصافّ الكبار، أو عبر مساهماته في ترسيخ صورة كرة القدم الفرنسية على الساحة الدولية. واعتبر كثيرون أنّ الرئيس القطري بات رمزاً للنجاح الإداري الحديث، بعد أن جمع بين الطموح الرياضي والاستثمار الذكي.

واختتم الرئيس الخليفي زيارته وسط أجواء احتفالية نادرة، بعدما التقط الصور مع الطلاب الذين طالبوه بالعودة إلى الجامعة في مناسبات مقبلة. وبدا واضحاً أنّ استقبال السوربون لم يكن حدثاً عابراً، بل رسالة تقدير من جيل جامعي يرى في الخليفي نموذجاً للإدارة الناجحة والقدرة على تحويل الحلم إلى واقع. لقد احتفى الطلاب باستقبال الأبطال لأنّهم وجدوا في الرجل إنجازات تلهمهم، وتُجسّد فكرة أنّ الرياضة يمكن أن تكون مدرسة في القيادة والطموح.