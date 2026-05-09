وجّه رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي (52 عاماً)، دعوة إلى جميع موظفي النادي الفرنسي، لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة إقامته ضد أرسنال الإنكليزي في بودابست يوم 30 مايو/أيار الجاري، وذلك تقديراً لجهودهم خلال الموسم الحالي.

وتأتي هذه الخطوة استمراراً لنهج بدأه النادي في المواسم الأخيرة، حيث دأب الخليفي على إشراك الموظفين في أبرز محطات الفريق الأوروبية، بعدما رافق نحو 500 موظف بعثة الفريق إلى نهائي الموسم الماضي في ميونخ، والذي شهد فوزاً كبيراً على إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5-0 وتتويج الفريق بلقب البطولة. وبحسب تقرير صحيفة آس الإسبانية، الجمعة، فقد أكد النادي أن هذه المبادرة تعكس شعار "نادٍ واحد"، الذي بات جزءاً من هوية باريس سان جيرمان خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل سياسة المكافآت الجماعية التي اعتمدها الفريق، حيث تنازل اللاعبون عن جزء من مكافآتهم لصالح الموظفين، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في الكرة الفرنسية.

ويرى النادي أن هذه السياسة تهدف إلى توحيد جميع مكونات الفريق، باعتبار أن النجاح لا يقتصر على اللاعبين فقط، بل يشمل كل العاملين في مختلف الأقسام داخل المنظومة. كما أشار إلى أن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلى جانب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، كان ثمرة عمل جماعي متكامل.

وفي رسالة رسمية، عبّر الخليفي عن فخره بوصول الفريق إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس العمل الكبير داخل النادي، ومشدداً على أهمية التركيز والالتزام في المرحلة الحاسمة المقبلة. كما دعا رئيس النادي جميع الموظفين إلى مرافقة الفريق في هذه المحطة الأوروبية المهمة، مع الإشارة إلى أن بعض العاملين سيكونون مكلفين بمهام تنظيمية في بودابست وباريس لدعم الحدث. وختم الخليفي رسالته بتوجيه الشكر إلى جميع العاملين في النادي على تفانيهم ومجهودهم المستمر، مؤكداً أن ما تحقق هو نتيجة عمل جماعي يعكس هوية باريس سان جيرمان.