الخليفي وسان جيرمان مع كوكبة من النجوم يهنئون حكيمي بجائزة الأفضل

- توج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025، ليصبح خامس مغربي يحقق هذا الإنجاز، وتلقى تهاني من شخصيات بارزة في كرة القدم مثل ناصر الخليفي وكيليان مبابي. - أظهر زملاء حكيمي في منتخب المغرب دعمهم واعتزازهم بإنجازه، مما يعكس الروح الجماعية والتضامن بين اللاعبين، وتلقى تهاني من لاعبين مثل عثمان ديمبيلي ولوكا زيدان. - احتفل نادي باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب بفوز حكيمي عبر منصاتهم، وأعرب حكيمي عن امتنانه لعائلته وزملائه، معبراً عن أمله في إلهام الأطفال في المغرب وأفريقيا.

شارك رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي (52 سنة)، مع كوكبة من النجوم، في تهنئة نجم منتخب المغرب والفريق الباريسي، أشرف حكيمي (27 عاماً)، الذي توّج مساء الأربعاء بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025، لأول مرة في تاريخه، وجاء هذا الإنجاز بعد منافسة طويلة وشرسة على اللقب في السنوات السابقة، ليكتب حكيمي اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة الأفريقية.

وأشاد ناصر الخليفي بنجم فريقه أشرف حكيمي، الذي ساهم في تتويج باريس سان جيرمان بالعديد من الألقاب في الموسم الماضي، بما فيها دوري أبطال أوروبا، وحضر الخليفي شخصياً لدعم حكيمي خلال مراسم جوائز الكاف في العاصمة المغربية الرباط، وقال في تصريحات أبرزها موقع أونز مونديال الفرنسي: "بالنسبة لي، أشرف هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، وبالتأكيد أفضل لاعب أفريقي، إنه قائد في باريس سان جيرمان وقائد منتخب المغرب، كلنا فخورون به".

كما سارع نجم ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كيليان مبابي، إلى تهنئة زميله السابق في باريس سان جيرمان بعد حصده الجائزة، إذ كتب عبر حسابه على إنستغرام: "أحبك يا أخي، ملك أفريقيا، أحسنت يا أخي، جائزة مستحقة وأكثر"، مرفقاً رسالته بعدة أعلام مغربية. ويجدر الذكر أن الثنائي لعبا سوياً في باريس سان جيرمان بين عامي 2021 و2024، وأصبح اللاعبان لا يفترقان تقريباً، ويقضيان الوقت معاً كلما سمحت جداول التزاماتهما بذلك.

كيليان مبابي يُهنئ أشرف حكيمي بمناسبة فوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025.

ولم يمرّ تتويج حكيمي مرور الكرام بين زملائه في الوسط الكروي، فبعد تفوقه على محمد صلاح وفيكتور أوسيمين وسيرهو غيراسي، ليصبح خامس لاعب مغربي في التاريخ يحقق هذه الجائزة، نشر زميله في الفريق الباريسي عثمان ديمبيلي على حسابه في إنستغرام رسالة جاء فيها: "مستحقة يا أخي". كما هنأه زميله السابق في النادي الملكي، الجزائري لوكا زيدان، والفرنسي إيثان مبابي، وهو الأمر نفسه بالنسبة للاعبي "أسود الأطلس" الذين هنأوا مواطنهم، في مقدمتهم مدافع أولمبيك مرسيليا الفرنسي، نايف أكرد، ورومان سايس وإبراهيم دياز وإلياس بن صغير ويوسف النصيري.

البالوندوري ديمبلي يهنئ حكيمي عبر الإنستغرام:

ديمبلي يهنئ حكيمي عبر الإنستغرام: "مستحقة جداً اخي"

واحتفل نادي باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب أيضاً بتتويج حكيمي التاريخي، إذ كتب النادي الباريسي على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "أشرف حكيمي يفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لهذا العام، تهانينا"، كما نشر الحساب الرسمي للمنتخب المغربي على موقع إكس تغريدة جاء فيها "الكابيتانو أشرف حكيمي يتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب أفريقي للسنة".

ونشر حكيمي تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع إكس، جاء فيها: "هذا التكريم هو تتويج لسنوات من العمل الجاد، والنجاح، واللحظات التي لا تُنسى، أعبر عن امتناني لعائلتي، وزملائي في الفريق، ولكل من يعمل معي يومياً، داخل الملعب وخارجه. ثقتكم وتفانيكم ودعمكم تجعلني أقوى وتمنحني القدرة على النمو. شكراً لجميع المغاربة على وقوفكم الدائم إلى جانبي، آمل أن تلهم هذه اللحظة كل طفل في بلدنا وعبر قارتنا ليؤمن بأحلامه ويناضل من أجلها".