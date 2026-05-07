الخليفي بعد بلوغ النهائي: نملك محاربين ومصرون على كتابة التاريخ

- تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، حيث سيواجه أرسنال الإنجليزي للدفاع عن لقبه الذي حققه العام الماضي بفوزه على إنتر ميلان (5-0). - ناصر الخليفي يشيد بفريقه القوي والمترابط، مؤكدًا أن الهدف هو الحصول على النجمة الثانية، مشيرًا إلى الأداء المميز للاعبين مثل كفاراتسخيليا. - رغم توقف سلسلة الانتصارات خارج ملعبه، يحقق باريس سان جيرمان إنجازات تاريخية كأول فريق فرنسي يصل لنهائي دوري الأبطال ثلاث مرات.

تحدث رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي (52 عاماً)، عن تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني توالياً، وسيواجه أرسنال الإنكليزي من أجل الدفاع عن اللقب الذي حصده للمرة الأولى في رصيده خلال العام الماضي، بانتصاره على نادي إنتر ميلان الإيطالي (5ـ0) في ملعب ميونخ.

وقال الخليفي لقناة كنال بليس الفرنسية: "النهائي الثاني توالياً يُعتبر أمراً ممتازاً ورائعاً، ولكن لن نكتفي بهذا الإنجاز، بل سنحاول الحصول على النجمة الثانية، إنه أمر استثنائي. نستحق هذا النجاح لقد تحدثت إلى اللاعبين وقلت لهم لا نملك لاعبين بل محاربين، فريقنا قوي ومتماسك، وقد جئنا إلى ميونخ من أجل الانتصار، طبعا نحن نحترم بايرن ميونخ فهو فريق كبير، ويضم لاعبين كبارا، والمباراة كانت قوية ومميزة بالنسبة إلينا".

وتابع الخليفي حديثه عن التأهل: "لقد كتبنا التاريخ في هذا الملعب في العام الماضي بالتتويج باللقب، ونواصل كتابة التاريخ الكبير للفريق في الملعب نفسه، هدفنا هو التتويج الثاني ولدينا فريق ممتاز وشبان يحاربون معا، شاهدتم لاعباً مثل كفاراتسخيليا كيف كان يقاتل حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، وهذا أمر ممتاز، إنه باريس سان جيرمان، كل شيء ممتاز، لدينا أفضل مدرب في العالم، وأفضل مستشار، وأفضل جماهير وهم يثقون بنا كثيرا".

كرة عالمية باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ

ورغم توقف سلسلة انتصارات باريس سان جيرمان خارج ملعبه، إلا أنه يحصد نتائج تاريخية لكرة القدم الفرنسية، بما أنه أول فريق يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات في التاريخ. وكان الخليفي قد أكد بعد التتويج في الموسم الماضي، أن فريقه لن يكتفي بالحصول على لقب واحد بل سيدافع عن فرصه في التتويج وكسب التحدي الأول بالوصول إلى المباراة الختامية.