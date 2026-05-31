الخليفي بعد إنجاز الباريسي: أثبتنا أننا الفريق الأفضل في العالم

- ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، يحقق إنجازاً بفوز فريقه بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، مهدياً الإنجاز لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومشيداً بدعمه للمشروع رغم الانتقادات. - احتفل الخليفي مع المدرب لويس إنريكي والمدير الرياضي لويس كامبوس في ملعب بوشكاش أرينا، مؤكداً أن الأسلوب الهجومي والاستحواذ كانا مفتاح النجاح. - شكر الخليفي الجماهير على دعمهم، معبراً عن رغبته في مواصلة الفوز بالبطولات والاحتفال بمزيد من الإنجازات مستقبلاً.

كسب رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي (52 عاماً)، تحدياً جديداً بعد أن أصبح فريقه قطباً قوياً في كرة القدم العالمية بفضل المشروع الذي انطلق منذ 15 عاماً، والذي مكّن نادي العاصمة الفرنسية من السيطرة محلياً، قبل أن ينقل نجاحه إلى كرة القدم الأوروبية، ليُحرز الفريق دوري أبطال أوروبا مرّتين توالياً، بانتصاره السبت على أرسنال الإنكليزي في ملعب بوشكاش أرينا.

وفي حديثه لشبكة "بي أن سبورتس"، وجه الخليفي رسالة إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث قال: "أول شيء هذا الإنجاز هو لسموّ الأمير حفظه الله، فهو الداعم الأول والأكبر لهذا المشروع.. هناك الكثير من انتقدنا والكثير شكك في المشروع، ولكنه كان يثق في هذا المشروع، ولهذا فإن هذا الإنجاز أهديه لسموّ الأمير".

وقد حقق الباريسي نجاحاً كبيراً في مسيرته عبر المحافظة على اللقب الأوروبي، وهو ما يفسر سعادة الخليفي في نهاية المباراة، حيث ظهر يرقص احتفالاً بالتتويج مع المدرب لويس إنريكي والمدير الرياضي لويس كامبوس، مع جماهير النادي في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. وقال: "لقد عملنا سنوات طويلة، وحصدنا ثمار العمل، منذ بداية الموسم، كانت هناك صعوبات وصولاً إلى النهائي أمام أرسنال، الذي قدم مستوى جيداً ولكن اللقب عاد للأفضل، وهو تتويج يتجاوز باريس سان جيرمان، بل تتويج لكرة القدم الجميلة، ولقد أثبتنا أننا الفريق الأفضل في العالم".

وتابع حديثه قائلا: "لقد اكتسبنا الخبرة كإدارة ولاعبين، بدأنا بمشروع لاعبين شباب، ولكن لديهم روح قتالية وحب لكرة القدم وهو ما يفسر تتويج الفريق، لدينا نجوم كبار، لكن النجم الأول هو النادي، وهو الاختلاف بين الفريق الحالي والمواسم الماضية، لقد اتفقت مع إنريكي منذ البداية على أن نعتمد الكرة الهجومية، ونحن الأفضل في الاستحواذ وصنع الفرص. دوري أبطال أوروبا هو أفضل مسابقة بحضور أفضل اللاعبين، وعندما تأتي من بعيد وتفوز مرتين توالياً فهذا إنجاز كبير.. كما أن الجمهور يدفع اللاعبين باستمرار، كنا منهزمين أمام موناكو 2ـ0، ولكن الجمهور واصل دعمنا لأنه يثق في الفريق وقدرته على الانتصار متحدياً كل الظروف، وهذا ما حصل أمام مانشستر سيتي في الموسم الماضي، لهذا فإن الإنجاز يختلف عن كل التتويجات السابقة".

وقد كان الخليفي ضيفاً على مختلف القنوات التلفزيونية العالمية، وخلال حديثه لقناة كنال بلس الفرنسية قال: "شكرًا لكم جميعًا... الفوز الثاني هو الأفضل. كان الأول مميزًا، لكن الفوز الثاني، تتاليًا، له مكانة خاصة جدًا في قلوبنا.. لقد عملنا لسنوات طويلة من أجل هذا الكأس... فزنا به ونريد الفوز به مجددًا. لكننا اليوم نريد الاحتفال". ووجه رسالة إلى الجماهير قائلاً: " لدينا أفضل جماهير في العالم. من فضلكم، لا داعي للمشاكل. نحتفل، ولكن دون أي عوائق. سنعود غدًا لنحتفل معاً".