أكد رئيس الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والبادل والريشة الطائرة ناصر الخليفي، اليوم الأحد، أن بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة لتنس للرجال، التي تنطلق غداً الاثنين بحضور العديد من الأسماء الكبيرة على غرار المصنف الأول عالمياً الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر، تُشكّل حجر الزاوية في جولة رابطة محترفي التنس، معتبراً إيّاها "رمزاً لالتزام قطر الدائم بالتميز الرياضي" على مدار أكثر من ثلاثة عقود.

وقال الخليفي، اليوم الأحد، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء قنا: "بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة اكتسبت سمعة مرموقة بفضل استضافتها أفضل لاعبي العالم وتنظيم المنافسة وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية. البطولة لا تتميز رياضياً فقط، بل تبرز قيم الاحتراف والاحترام واللعب النظيف، وستواصل نسخة 2026 هذا الإرث العريق، ونأمل نجاحها وتميزها وأن تكون إضافة للتنس العالمي وأن تبرز لحظات جديدة لا تنسى على ملاعب الدوحة".

واعتبر الخليفي الذي حضر يوم أمس تتويج التشيكية كارولينا موتشوفا بلقب بطولة قطر توتال إنرجيز لتنس السيدات على حساب الكندية فيكتوريا مبوكو، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو، أن الشراكة طويلة الأمد مع إكسون موبيل ودعم المؤسسات القطرية والرعاة من الثوابت الأساسية لنجاح الدورة المستمر، وقال في هذا الصدد: "من خلال هذا التعاون، تمكّنا من تطوير الحدث، وتحسين تجربة اللاعبين والمتفرجين، وزيادة تعزيز مكانة قطر وجهةً رائدةً للأحداث الرياضية الدولية الكبرى".

ودعا رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي جماهير التنس إلى الاستمتاع بالبطولة والفعاليات المصاحبة لها، خاصة أن شغف المشجعين "يخلق الأجواء النابضة بالحياة التي تجعل هذه البطولة مميزة" على حدّ قوله، وهو الذي تمنى في الوقت عينه التوفيق لجميع اللاعبين المشاركين، الذين يبلغ عددهم 32، يتنافسون فيما بينهم حتى 21 فبراير/ شباط الجاري لحصد اللقب.