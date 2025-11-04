- ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، يفوز بجائزة أفضل رئيس نادٍ في العالم لعام 2025، بعد تحقيق الفريق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه وهيمنته على الألقاب المحلية. - النجم الشاب ديزيري دوي يُتوج بجائزة أفضل لاعب شاب لعام 2025، متفوقاً على منافسيه بفضل أدائه المميز مع فريقه وتحقيقه للألقاب المحلية والقارية. - باريس سان جيرمان يواصل الهيمنة على الجوائز بحصول لويس كامبوس على جائزة أفضل مدير رياضي، مع وعد الخليفي بمواصلة النجاح مع المدرب لويس إنريكي.

حصد القطري ناصر الخليفي (51 عاماً) جائزة أفضل رئيس نادٍ في العالم، اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى هيمنة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على حفل جائزة الفتى الذهبي، الذي تنظمه صحيفة توتو سبورت الإيطالية، التي كشفت عن الأسماء، صاحبة الجوائز لعام 2025.

ونال ناصر الخليفي جائزة أفضل رئيس نادٍ في العالم لعام 2025، بعد الجهد الكبير، الذي بذله في بناء فريق استطاع في النهاية تحقيق الهدف الأبرز، وهو خطف لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما هيمن "الباريسي" على الألقاب المحلية، خلال السنوات الماضية، فيما تنتظر كتيبة المدرب الإسباني، لويس إنريكي، مُهمة الحصول على لقب كأس القارات.

كما اختير النجم الشاب، ديزيري دوي (20 عاماً)، أفضل لاعب شاب في عام 2025، بعدما تفوق على مدافع ريال مدريد، الإسباني دين هويسن، وأيضاً قلب دفاع برشلونة، باو كوبارسي، بسبب ما قدمه رفقة كتيبة المدرب لويس إنريكي، طوال الموسم الماضي، الذي ساهم فيه بتحقيق الألقاب المحلية والقارية، ليخلف نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، منافسه لامين يامال، الذي حصدها في عام 2024.

وبقي اسم باريس سان جيرمان يتردد في حفل جائزة الفتى الذهبي، بعدما حصل لويس كامبوس، على جائزة أفضل مدير رياضي، الأمر الذي جعل "الباريسي" يُهيمن على الجوائز لعام 2025، خاصة أن الرئيس ناصر الخليفي وعد جماهير الفريق، في بداية الموسم الحالي، بأنهم سيواصلون العمل الجاد مع المدرب الإسباني، لويس إنريكي، من أجل الدفاع عن كل الألقاب، التي تحققت خلال موسم 2024-2025.