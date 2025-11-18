الخطيب يكشف أسرار فوز العراق على الإمارات... وهذا ما يحتاجه أرنولد

- قدّم المدرب ناثر الخطيب تحليلاً شاملاً لمباراة العراق والإمارات، مشيراً إلى تحسن أداء الإمارات في الشوط الأول، بينما شهد الشوط الثاني تحولاً لصالح العراق بفضل تغييرات المدرب الأسترالي غراهام أرنولد. - أشار الخطيب إلى أن هدف التعادل كان نقطة التحول، مما منح العراق دفعة قوية للسيطرة، رغم سوء الحظ الذي واجه مهند علي، قبل أن يحسم العراق الفوز بركلة جزاء. - أكد الخطيب على أهمية التحضير الجيد للملحق العالمي، من خلال مباريات قوية والتأقلم مع أجواء المكسيك، مشيراً إلى دور كأس العرب في قطر في تعزيز فرص التأهل.

قدّم مطوّر المدربين في الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، المدرب العراقي ناثر الخطيب (46 عاماً)، قراءة فنية شاملة لأحداث مباراة العراق والإمارات، في إياب الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي الخاص بتحديد هوية المتأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، التي انتهت لمصلحة "أسود الرافدين" بهدفين مقابل هدف، متوقفاً عند أبرز نقاط القوة والضعف، التي ظهرت خلال اللقاء، ومسلّطاً الضوء على ما يحتاجه المنتخب العراقي في المرحلة المقبلة، قبل خوض الملحق العالمي.

وحول مواجهة الإمارات، قال الخطيب، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء: "ظهر المنتخب الإماراتي في هذه المباراة بصورة أفضل مقارنة بالمواجهة السابقة، ورغم أن تلك المباراة شهدت تسيّداً واضحاً من المنتخب العراقي، فإن مواجهة اليوم بدأت بظهور باهت لأسود الرافدين في الشوط الأول، إذ كانت الأفضلية نسبياً للإماراتيين مع بعض المحاولات الخجولة من العراقيين".

وأضاف أيضاً: "مع انطلاق الشوط الثاني تغيّر المشهد تماماً؛ فقد بدا واضحاً تأثير المدرب الأسترالي، غراهام أرنولد، والتغييرات التي أجراها أثمرت فوراً في تغيير إيقاع اللعب وإحداث الفارق لصالح العراق. ويمكن القول إنّ نقطة التحول الحقيقية كانت عند هدف التعادل، الذي قلب الموازين، وأعطى المنتخب العراقي دفعة قوية للسيطرة، وتهديد المرمى بشكل أكبر. وكان بإمكان أسود الرافدين حسم اللقاء مبكراً، لولا سوء الحظ، الذي لازم مهند علي في أكثر من فرصة، قبل أن حسم الأمور عبر ركلة جزاء، منحت أسود الرافدين فوزاً مهماً في مشوار التأهل إلى كأس العالم 2026".

وحول ما على المدرب الأسترالي غراهام أرنولد فعله، من أجل التحضير الأمثل للملحق العالمي، قال الخطيب: "يحتاج المدرب في المرحلة المقبلة إلى إعداد قوي، من خلال مباريات عالية المستوى، إضافة إلى التأقلم المبكر مع أجواء المكسيك، حيث ستقام المباريات هناك، وهو أمر مهم جداً، خصوصاً مع اختلاف مستوى الارتفاع عن سطح البحر"، وختم حديثه بالقول: "تُعدّ كأس العرب في قطر محطة مهمة ضمن التحضيرات، إلى جانب استعادة بعض العناصر المصابة، وهي عوامل يمكن أن تساهم في تعزيز حظوظ منتخب العراق، لتحقيق تأهل تاريخي ثانٍ إلى كأس العالم".