الخطيب يتراجع ويعلن ترشحه للرئاسة مجدداً: الأهلي يستحق التضحية

- أعلن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، تراجعه عن قراره بعدم خوض الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن مصلحة النادي تأتي قبل مصلحته الشخصية، رغم تدهور حالته الصحية في 2023. - أكد الخطيب أن توصيات طبية جديدة نصحت بالراحة لتجنب أي مضاعفات صحية، لكنه تأثر بدعم أعضاء وجماهير النادي، مما دفعه لإعادة النظر في قراره. - من المتوقع أن يعلن الخطيب ترشحه رسميًا ويكشف عن قائمته الانتخابية قبل إغلاق باب الترشيح، مؤكدًا التزامه بمسيرة الأهلي.

أعلن رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب (70 عاماً) تراجعه عن عدم خوض انتخابات رئاسة القلعة الحمراء المقبلة، وذلك عبر بيان رسمي، نشر على حسابات النادي بمنصات التواصل الاجتماعي وموقعه الرسمي.

وذكر الخطيب في بيانه، اليوم الأربعاء: "أعضاء وجماهير النادي الأهلي العظيمة.. لقد تعاهدت دوماً أن أكون على قدر المسؤولية، واضعاً مصلحة النادي الأهلي قبل مصلحتي الشخصية؛ حباً وعرفاناً بالجميل لهذا الكيان العظيم، صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى.. فعلى مدار ما يقرب من 55 عاماً، كان النادي الأهلي -ولا يزال- هو وجهتي الأولى، ومصدر سعادتي وفخري. خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً في 2023، تأثرت حالتي الصحية بشكل كبير، كما أعلنت سابقاً، ولكن قبل أيام قليلة من آخر اجتماع مجلس إدارة ترأسته، وردتني توصيات وآراء طبية مستجدة، أفادت بضرورة الراحة والابتعاد عن الضغوط؛ تفادياً لأي إجراء قد يصبح ضرورياً".

وتابع البيان: "يشهد الله أن تلك كانت المرة الأولى التي أنحاز فيها إلى صحتي.. ومع اعتذاري عن عدم الترشح لفترة انتخابية جديدة، تأثرت كثيراً بمشاعر ودعم أعضاء النادي الأهلي وجماهيره العظيمة.. كل الشكر والتقدير لهم جميعاً.. وبناءً على ذلك، وبعد مشاورات عديدة، ودية ورسمية، تهدف إلى الحفاظ على مسيرة الأهلي في المقام الأول، تم التوصل إلى صياغة للمرحلة القادمة؛ للاستمرار في موقع المسؤولية بما يتوافق مع الحالة الصحية، النادي الأهلي يستحق.. شكراً أعضاء وجماهير الأهلي.. (الضهر والسند) في كل الظروف".

وينتظر أن يعلن محمود الخطيب رئيس الأهلي ترشحه رسمياً، ويكشف عن قائمته، التي سيخوض بها الانتخابات المقبلة، خلال الساعات الأخيرة المتبقية قبل إغلاق باب الترشيح المفتوح حالياً.