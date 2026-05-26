الخطوط الجوية القطرية تكشف عن طائرتها المخصصة لكأس العالم 2026

- كشفت الخطوط الجوية القطرية عن تصميم خاص لطائرتها بوينغ 777 احتفاءً بالشراكة مع "فيفا" قبل كأس العالم 2026، مما يعزز دورها في ربط جماهير كرة القدم عالميًا. - التصميم الجديد يعكس إرث بطولة قطر 2022 ويجسد الشغف والوحدة العالمية، حيث ستُشغل الطائرة إلى وجهات بارزة في أوروبا وأميركا وآسيا، مما يتيح للجماهير مشاركة حماس اللعبة. - ستتزين المقصورة الداخلية بعناصر مستوحاة من البطولة، مما يعزز تجربة السفر، وستحافظ الطائرة على هويتها بعد انتهاء البطولة كاحتفال بالحدث الكروي الكبير.

كشفت الخطوط الجوية القطرية يوم الاثنين عن الحلة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي ستزين طائرتها من طراز بوينغ 777 قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو/ حزيران المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك احتفاءً بالشراكة الممتدة بين "فيفا" والناقلة القطرية، وبالدور المستمر الذي تقوم به في ربط جماهير كرة القدم ومشجعيها والمنتخبات من مختلف أنحاء العالم.

وجاء في بيان رسمي للشركة: "في خطوة تُعد امتداداً لإرث بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، يجسد هذا التصميم الجديد فصلاً جديداً من مسيرة الخطوط الجوية القطرية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بوصفها شريك الطيران الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. وبناءً على ذلك، سيتم تشغيل الطائرة التي تحمل هذه الحلة الجديدة إلى أبرز الوجهات في أوروبا وأميركا وآسيا، بهدف إتاحة الفرصة أمام جماهير كرة القدم حول العالم لمشاركة شغف اللعبة خلال فترة تتسم بأجواء حماسية، وذلك في إطار التحضيرات لانطلاق البطولة".

وتابعت الخطوط الجوية القطرية بيانها قائلة: "بالإضافة إلى ذلك، تعكس الحلة الجديدة روح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 من خلال تصميم جريء وحيوي يجسد معاني الشغف والحماسة والوحدة العالمية التي تميز هذا الحدث الكروي الأكبر، حيث ستظهر هذه الهوية على طائرة الخطوط الجوية القطرية ضمن شبكة وجهاتها العالمية".

ومن المنتظر أن تتزين المقصورة الداخلية للطائرة بعناصر ومقتنيات مستوحاة من بطولة كأس العالم، صُممت خصيصاً لتعكس روح هذا الحدث الكروي، بما يضفي أجواءً حماسية تعزز تجربة السفر على متن هذه الطائرة، وبعد انتهاء البطولة، ستحافظ الطائرة على هويتها الخارجية المميزة وعلى تجهيزات المقصورة الداخلية، في خطوة احتفالية بهذا الحدث الكروي الكبير.

وأكدت الخطوط الجوية القطرية، بصفتها شريك الطيران الرسمي للاتحاد الدولي للعبة، أنّها تواصل أداء دورها الريادي في دعم الرياضة العالمية، من خلال جمع الجماهير والمنتخبات ووجهات السفر عبر شبكة رحلاتها العالمية المتنامية، إضافة إلى تقديم تجربة سفر حازت على العديد من الجوائز المرموقة.