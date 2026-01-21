سيخوض النجم التونسي المعتزل حديثاً، وهبي الخزري (34 عاماً)، أول تجربة تدريبية في مسيرته، حيث أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن ثاني أفضل هدّاف في تاريخ منتخب تونس سيكون ضمن الجهاز الفني للمدرب الجديد لـ"نسور قرطاج"، صبري اللموشي، إذ إن مهمته "مسؤول عن التحليل". وبعد أشهر قليلة من إعلانه اعتزال اللعب نهائياً، سيحظى النجم التونسي السابق، بتجربة أولى في عالم التدريب، رغم أن الاتحاد التونسي لم يُحدد فعلياً صلاحيات الخزري في المهمة الجديدة، وذلك بعد تأجيل مؤتمر صحافي كان سيُعقد الثلاثاء، لتقديم المدرب الجديد.



وبعد اعتزاله اللعب دولياً إثر نهاية مشاركة منتخب تونس في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، فإن الخزري سيعود إلى منتخب بلاده، عبر استثمار خبرته الميدانية الكبيرة في الملاعب الأوروبية أو مع "نسور قرطاج"، الذين تنتظرهم مشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 خلال الصيف المقبل، وبالتالي قد يُفيد المنتخب التونسي برصيده من التجربة في ملاعب كرة القدم، خاصة وأنه اعتزل اللعب دولياً منذ فترة قصيرة، وبعض نجوم المنتخب حالياً كانوا حاضرين إلى جانبه في النسخة الماضية من المونديال في قطر، والتي شهدت تسجيل النجم التونسي هدفاً تاريخياً في مرمى فرنسا قاد "نسور قرطاج" للانتصار بنتيجة (1ـ0).

وربما تحفز تجربة الحارس أيمن المثلوثي والذي كان حاضراً في كأس العرب ثم كأس أفريقيا ضمن الجهاز الفني بقيادة المدرب السابق سامي الطرابلسي، الخزري على الحذر لتفادي المصير نفسه، بما أن تجربة المثلوثي انتهت سريعاً، وتحمّل تبعات المشاركة الفاشلة في كأس أمم أفريقيا، وهو مصير يتربص بوهبي الخزري في حال الفشل في كأس العالم المقبلة، وعدم التأهل إلى الدور الثاني من المسابقة. واجتمع الخزري واللموشي في تجربة قصيرة مع فريق رين الذي دربه اللموشي موسم 2017ـ 2018، ومنذ نهاية تجربته مع فريق مونبلييه الفرنسي في الموسم الماضي، بهبوط الفريق إلى الدرجة الثانية، فشل الخزري في العثور على فريق جديد، قبل أن يُعلن اعتزاله اللعب نهائيا بعد مسيرة شهدت الكثير من المحطات خاصة في الدوري الفرنسي مع أندية باستيا وبوردو ورين وسانت إتيان ومونبلييه، إضافة إلى تجربته مع سندرلاند في الدوري الإنكليزي، وشارك مع منتخب تونس في كأس العالم في نسختي 2018 و2022 وسجل في كل نسخة، كما شارك في نهائيات كأس أمم أفريقيا في نسخ 2013 و2015 و2017 و2019 و2021.