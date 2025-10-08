الحوادث كلفت ماركيز الغياب عن 30 سباقاً و4 عمليات جراحية

- سيغيب مارك ماركيز عن سباقي أستراليا وماليزيا في بطولة "موتوجي بي" بسبب إصابة في الكتف تطلبت جراحة، لكنه ضمن التتويج بالبطولة مسبقًا، مما يجعل غيابه غير مؤثر. - ماركيز غاب عن 30 سباقًا في ست سنوات، مما أثر على تحسين أرقامه القياسية، رغم تتويجه ببطولة العالم سبع مرات، وخضوعه لأربع عمليات جراحية أثرت على قدراته. - أكد ماركيز أن إصابته ليست خطيرة، ويهدف للعودة قبل نهاية الموسم بعد التعافي الكامل، مشددًا على أهمية الالتزام بتوصيات الأطباء.

سيغيب سائق فريق دوكاتي، الإسباني مارك ماركيز (32 عاماً)، عن المرحلتين المقبلتين من بطولة العالم في "موتوجي بي"، بأستراليا وماليزيا، وذلك بسبب الحادث، الذي تعرّض له في اللفة الأولى من المرحلة الماضية في إندونيسيا، إذ كلفه الخضوع إلى تدخل جراحي بعد إصابة في الكتف، ستمنعه من مواصلة تحسين أرقامه، ولكن لحسن حظّه أنه ضمن التتويج ببطولة العالم منذ المرحلة قبل الماضية، ومِن ثمّ فإن غيابه لن يكون مؤثراً.

وكشف تقرير نشره موقع سبورت أوتو الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن ماركيز غاب عن 30 سباقاً خلال ستة أعوام، وهو ما كلفه كثيراً على مستوى تحسين الأرقام القياسية، وتعزيز مكانته في تاريخ منافسات "موتو جي بي"، رغم أنه تُوج ببطولة العام سبع مرّات حتى الآن، كما أن هذه الحوادث كلفت ماركيز الخضوع إلى أربع عمليات جراحية حدت من قدراته، وجعلته يُعاني كثيراً، قبل أن تشهد مسيرته منعرجاً حاسماً في العام الحالي، بعدما منحه فريق دوكاتي فرصة المنافسة بقوة على بطولة العالم، ليحصد في النهاية اللقب، الذي طال انتظاره.

وقال ماركيز عن إصابته الأخيرة: "لحسن الحظ، الإصابة ليست خطيرة، لكن من المهم الالتزام ببرنامج التعافي. هدفي هو العودة قبل نهاية الموسم، ولكن دون استعجال يتجاوز توصيات الأطباء. لقد حققتُ أهدافي الشخصية وأهداف الفريق، لذا فإن الأولوية الآن هي التعافي بشكل جيد، والعودة إلى كامل لياقتي البدنية". ويأمل الإسباني في العودة قبل نهاية الموسم، ورفع التحدي من أجل تحسين أرقامه.