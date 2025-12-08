الحمدان يتصرف بشجاعة.. اعتذر من رينارد وقبّل رأسه

سارع مهاجم منتخب السعودية عبد الله الحمدان (26 عاماً) إلى الاعتذار من المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي شن هجوماً على لاعبه بسبب إهداره ركلة جزاء، بعدما نفذها بشكل سيئ خلال المواجهة التي خسرها "الأخضر" أمام المغرب، بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية في بطولة كأس العرب 2025 المقامة حالياً في قطر.

وشنّ رينارد هجوماً على عبد الله الحمدان بعد نهاية المباراة، بعدما قال في تصريحاته الصحافية إن كرة القدم لا تحترم من لا يحترمها، في إشارة واضحة إلى طريقة تنفيذ المهاجم ركلة الجزاء التي أهدرها أمام المغرب، ليقرر الجهاز الإداري لـ"الأخضر" إدخال صاحب الـ26 عاماً إلى المؤتمر الصحافي حتى يقدم اعتذاره للمدير الفني والجماهير السعودية.

وقال عبد الله الحمدان: "أبارك لمنتخب المغرب تحقيقه الفوز علينا، وحظاً أوفر بالنسبة لنا، لكن الأخطاء جزء من كرة القدم، وأنا ارتكبت خطأ بحق الفريق وجماهيرنا العريضة في المدرجات والجهاز الفني، لكنني فضّلت القدوم إلى المؤتمر الصحافي حتى أقدم اعتذاري للمدرب والمشجعين والجميع، وكنت أتمنى حضوري أمامكم كوني أفضل لاعب في اللقاء، وبإذن الله سنعوّض جماهيرنا في المباراة المقبلة".

وبعد نهاية حديث عبد الله الحمدان، قام بمصافحة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، لكنه فاجأ الجميع عندما قبّل رأس المدير الفني، لينهي مهاجم منتخب السعودية بذلك المشكلة التي حدثت بعد نهاية اللقاء، وتعرض اللاعب إثرها إلى انتقادات لاذعة للغاية من الجميع، بسبب رعونته في تنفيذ ركلة الجزاء التي كادت تجعل "الأخضر" يسجل هدف التعادل.