- علي الحمادي، لاعب منتخب العراق، يسجل أول هدف له هذا الموسم مع ليتون تاون، مساهماً في فوز فريقه على ويمبلدون بنتيجة 3-0، مما يعزز مركز الفريق في الدوري. - رغم مشاركته المحدودة مع ليتون تاون، حيث لعب 423 دقيقة في 12 مباراة، إلا أن الحمادي يملك أرقاماً إيجابية مع منتخب العراق، مسجلاً 5 أهداف في 17 مباراة. - تألق الحمادي في المباريات الأخيرة قد يفتح له أبواب الانتقال إلى فريق آخر، خاصة بعد مساهمته في تأهل العراق لكأس العالم 2026.

نجح لاعب منتخب العراق لكرة القدم، علي الحمادي (24 عاماً)، في تسجيل أول هدف في رصيده خلال الموسم الحالي. وساهم العراقي في انتصار فريقه ليتون تاون الإنكليزي، اليوم الاثنين، على ويمبلدون في منافسات الأسبوع 42 من القسم الثالث، بنتيجة (3ـ0) رغم أنه شارك بديلاً في هذه المباراة.

ودخل الحمادي في الدقيقة 17، إثر إصابة زميله ناهيكي ويلس. وترك بصمته في الشوط الثاني، مسجلاً هدف فريقه الثاني قبل أن يصنع الهدف الثالث، وبالتالي ضمن فريقه الانتصار وساعده على تحسين ترتيبه بعد أن وصل إلى النقطة الخمسين في المركز العاشر. ورغم أنه يشارك بانتظام مع الفريق، فإن الحمادي لم ينجح في التسجيل هذا الموسم، لتكون مباراة ويمبلدون نقطة تحول بلا شك، وستمنحه دفعاً معنوياً قوياً في بقية المباريات. ولا يُشارك اللاعب العراقي باستمرار مع الفريق، إذ كان حاضراً في 12 مباراة في كل المسابقات منها 9 مواجهات في الدوري، وخاض 423 دقيقة لحد الآن، وهي أرقام لا تساعده كثيراً على التألق وتفرض عليه التحرك من أجل فرض نفسه أساسياً مستقبلاً مع الفريق. ولحسن حظه، فإنّ الحمادي يملك أرقاماً إيجابية مع منتخب العراق، إذ سجل 5 أهداف في 17 مباراة مع "أسود الرافدين".

ويبدو أنّ التأهل إلى كأس العالم 2026، منح النجم العراقي دفعة معنوية مهمة، فقد كان أحد أبطال منتخب "أسود الرافدين" في مواجهة بوليفيا، عندما أحرز هدفاً ساعد منتخب بلاده على كسب بطاقة التأهل وبالتالي ضمان المشاركة في البطولة بعد سنوات من الانتظار. وستتغير طموحات اللاعب العراقي بلا شك، بما أن فرص فريقه في الصعود إلى الدرجة الثانية تبدو منطقياً منعدمة ولكن تألقه في آخر مباريات الدوري، سيوفر له فرصة من أجل الانتقال إلى فريق آخر، خاصة أن نجح في ترك بصمته في كأس العالم، فستتغير المعطيات كلياً وتعرف مسيرته منعرجاً حاسماً، كما أن تجاربه المتعددة مع عديد الأندية الإنكليزية ستساعده بلا شك على التدارك خلال النصف الثاني من الموسم، وتأكيد أن نجوم العراق قادرون على التميز في الملاعب الأوروبية، بما أن معظم التجارب لم تحقق النجاحات المنشودة.