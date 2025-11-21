الحمادي خارج الحسابات ومدرب لوتون تاون يتحدث عن إصابته

- غياب علي الحمادي عن مباراة لوتون تاون وبارنسلي: سيغيب المهاجم العراقي علي الحمادي عن مباراة لوتون تاون ضد بارنسلي بسبب إصابة في عضلة الفخذ تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب العراق. - إصابة الحمادي وتأثيرها على الفريق: أكد مدرب لوتون، جاك ويلشير، أن إصابة الحمادي مؤسفة للفريق وللاعب نفسه، مشيرًا إلى أن غيابه سيطول أكثر من أسبوعين، وأن الفحوصات الإضافية ستحدد مدة غيابه بدقة. - تحديات الحمادي مع منتخب العراق: عانى الحمادي من إصابات متكررة مع منتخب العراق، مما أثر على مشاركاته رغم تألقه في الدقائق القليلة التي لعبها تحت قيادة المدربين السابقين.

يخوض نادي لوتون تاون الإنكليزي مباراته أمام بارنسلي، غداً السبت، في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، من دون مهاجمه العراقي، علي الحمادي (21 عاماً)، الذي عاد مصاباً بعد مشاركته مع "أسود الرافدين".

وكان الحمادي، الذي انضم إلى لوتون مُعاراً وهو مصاب، قد عاد للتو إلى الملاعب، قبل أن يتلقى دعوة لتمثيل منتخب العراق، إذ سجّل هدفاً في لقاء الذهاب أمام الإمارات (1-1)، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، قبل أن يُستبدل بين الشوطين، بسبب إصابة في عضلة الفخذ. ولا يزال الغموض يلفّ مدة غيابه، وحول هذا قال مدرب الفريق الإنكليزي، جاك ويلشير، في تصريحات نقلها موقع ذا لوتونيان، اليوم الجمعة: "علي تعرّض للإصابة، وهذا مؤسف أولاً بالنسبة له، لأنه مرّ بالكثير، ومؤسف أيضاً بالنسبة لنا، لأنه لاعب يمكنه مساعدتنا. سنقف معه ونسانده حتى يعود. ما زلنا ننتظر معرفة المدة التي سيغيبها. إنها إصابة في عضلة الفخذ، ونحن بانتظار تحديد حجمها. من الواضح أنها لن تكون مسألة أسبوعين. ستطول أكثر من ذلك".

وأشار ويلشير إلى أن منسّق الجهاز الطبي، سيمون بارسيل، رافق الحمادي لإجراء فحوصات إضافية ستحدد وضعه بشكل أدق. ولم يحالف الحظ علي الحمادي، في مسيرته مع منتخب العراق، بعد أن لاحقته الإصابات في العديد من المناسبات، وأبعدته عن مواجهات مهمة، رغم تألقه خلال دقائق اللعب القليلة التي مُنحت له، خلال فترة المدرب السابق، الإسباني خيسوس كاساس، والمدير الفني الحالي، الأسترالي غراهام أرنولد.