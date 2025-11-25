الحلاق يُبدع ويقود سورية إلى كأس العرب بعد تجاوز عقبة جنوب السودان

- تألق محمد الحلاق، مهاجم منتخب سورية، في مباراة حاسمة ضد جنوب السودان، مساهماً في تأهل بلاده لكأس العرب 2025 بعد الفوز 2-0 في الدوحة. - سيطر المنتخب السوري على المباراة، حيث سجل الحلاق الهدف الأول في الدقيقة 52 بتمريرة من محمود الأسود، ثم أضاف تمريرة حاسمة لمحمود المواس الذي سجل الهدف الثاني. - رغم محاولة الحلاق تسجيل هدف آخر، حافظ المنتخب السوري على النتيجة، ليضمن التأهل بجانب قطر وتونس في المجموعة الأولى.

فرض مهاجم منتخب سورية، محمد الحلاق (26 عاماً)، نفسه نجماً بلا منازع، بعدما ساهم في وصول بلاده إلى بطولة كأس العرب 2025، عقب الفوز المستحق على جنوب السودان، بهدفين مقابل لا شيء، في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى البطولة، التي ستنطلق في الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وسيطر منتخب سورية على مجريات الشوط الأول، وحاول في أكثر من مناسبة تسجيل الهدف الأول، لكن دفاع منتخب جنوب السودان وقف بشكل جيد، بالإضافة إلى أن طول قامة حارسه لعب دوراً أساسياً في إبطال مفعول الكرات الثابتة، التي اعتمد عليها رفاق القائد محمود المواس، الذين لم ينجحوا في تحقيق رغبة المدرب الإسباني، خوسيه لانا.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن النجم محمد الحلاق من تسجيل هدف لمنتخب سورية في الدقيقة الـ 52، بعدما تلقى كرة على طبق من ذهب من زميله محمود الأسود، الذي بذل مجهوداً فردياً، لم يُهدره مهاجم "نسور قاسيون"، الذي استغل هروبه من الرقابة الدفاعية المفروضة عليه، ووضعها بسهولة في شباك حارس مرمى منتخب جنوب السودان، الذي فشل بالتصدي لها.

وخطف محمد الحلاق الأنظار وبقوة، بعدما فرض نفسه نجماً للمواجهة بلا منازع، عقب تمكنه من تقديم تمريرة متقنة إلى زميله محمود المواس، الذي أطلق تسديدة قوية للغاية، سكنت شباك حارس منتخب جنوب السودان في الدقيقة الـ 59 من عمر الشوط الثاني، ليتمكن منتخب سورية من تعزيز النتيجة بهدف ثانٍ.

وحاول محمد الحلاق تسجيل هدفه الثاني في الدقيقة الـ 81 من عمر الشوط الثاني، لكن حارس منتخب جنوب السودان تمكن من التصدي لكرته، ليحافظ منتخب سورية على النتيجة، ويحصد بطاقة التأهل إلى كأس العرب 2025، التي سيلعب فيها برفقة منتخب قطر (مستضيف البطولة)، بالإضافة إلى تونس في المجموعة الأولى.