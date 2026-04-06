- تم اختيار الحكم الإنكليزي مايكل أوليفر لقيادة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يتمتع بسجل مميز مع الفريقين. - قاد أوليفر ست مباريات لبايرن ميونخ دون خسارة، بينما قاد ثلاث مباريات لريال مدريد، منها مباراة تاريخية ضد يوفنتوس في 2018، حيث احتسب ركلة جزاء حاسمة. - في مسيرته بدوري الأبطال، أدار أوليفر 46 مباراة، أشهر فيها 203 بطاقات صفراء و7 حمراء، واحتسب 12 ركلة جزاء.

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الحكم الإنكليزي، مايكل أوليفر (41 سنة)، لقيادة مباراة القمة بين ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستُقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو.

وقاد مايكل أوليفر ست مباريات لنادي بايرن ميونخ الألماني في منافسات دوري أبطال أوروبا، واللافت أن النادي البافاري لم يخسر أي مواجهة مع الحكم الإنكليزي سابقاً (حقق خمسة انتصارات وتعادل في مواجهة واحدة)، في الوقت الذي أشهر فيه 12 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة للاعبي بايرن، ومنحهم ركلة جزاء واحدة في ست مباريات.

في المقابل، قاد أوليفر ثلاث مباريات لنادي ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (فاز النادي الملكي في مباراتين وخسر مباراة واحدة)، ورفع سبع بطاقات صفراء في وجه لاعبي النادي الملكي، واحتسب ركلة جزاء واحدة، ولكن هذه الركلة تُعد من بين أبرز ركلات الجزاء التي احتُسبت لفريق ريال مدريد تاريخياً، إذ كانت السبب في تأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي في دوري الأبطال في نسخة موسم 2017-2018، ومهدت الطريق لتحقيق اللقب رقم 13.

وشهدت مواجهة إياب الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018، بين ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي في ملعب سانتياغو برنابيو إثارة كبيرة حتى الثواني الأخيرة من المواجهة، إذ بعد أن تقدم النادي الملكي في الذهاب بثلاثية نظيفة خارج ملعبه، عاد يوفنتوس في ملعب ريال مدريد بقوة وسجل ثلاثة أهداف نظيفة، معلناً تعادله في مجموع المباراتين.

وفي وقت كان الجميع ينتظر الأشواط الإضافية، احتسب الحكم مايكل أوليفر ركلة جزاء قاتلة لريال مدريد في الدقيقة 97 من المواجهة، سجلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لتصبح النتيجة (3-1)، ويتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال، وبعدها يتخطى بايرن ميونخ الألماني ويصل إلى النهائي لمواجهة ليفربول، ويُتوج بطلاً للمرة الـ13 بلقب الأبطال، ليكون الحكم أوليفر صاحب الفضل في صناعة الملكي للتاريخ عبر احتسابه لركلة جزاء كانت كفيلة بصناعة لقب أوروبي تاريخي للنادي الإسباني.

وفي المجموع قاد الحكم الإنكليزي مايكل أوليفر 46 مباراة في بطولة دوري أبطال أوروبا، ورفع فيها 203 بطاقات صفراء (معدل 4,4 بطاقات صفراء في كل مباراة)، مقابل سبع بطاقات حمراء، في حين احتسب 12 ركلة جزاء، في وقت قاد فيه هذا الموسم ثماني مباريات في الأبطال حتى الآن، رفع فيها 39 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوين ومنح ركلتي جزاء.