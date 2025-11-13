الحكم لم يجامل منتخب العراق أمام الإمارات.. الشريف يقدم الدليل

- انتهت مباراة العراق والإمارات بالتعادل 1-1 في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026، وشهدت جدلاً تحكيمياً حول عدم احتساب ركلة جزاء للإمارات في الوقت بدل الضائع. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أوضح أن قرار الحكم كان صحيحاً بعدم احتساب ركلة جزاء، حيث لم تكن هناك مخالفة من لاعب العراق أمير العماري. - أُلغي هدف للإمارات في اللحظات الأخيرة بسبب التسلل، حيث كان كايو لوكاس في موقف متقدم، وأكدت تقنية الفار صحة قرار الحكم المساعد.

شهدت المواجهة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بين منتخب العراق ومُضيفه منتخب الإمارات على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى مونديال 2026، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضية.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، حول سبب عدم منح منتخب الإمارات ركلة جزاء ضد العراق في الوقت البدل الضائع، بقوله: "كانت هناك ركلة حرة لصالح منتخب الإمارات، ورُفعت الكرة إلى داخل منطقة جزاء منتخب العراق، وتحرك إليها أمير العماري، واستطاع القيام بعملية زحلقة، وقطع الكرة بباطن قدمه اليمنى، لكن لاعب منتخب الإمارات، محمد ربيع، حاول مد قدمه اليسرى، في محاولة للسيطرة على الكرة أو لعبها، لكنها لامست بطن قدمه اليسرى وتابعت طريقها بشكل مستقيم، واستمرت قدمه اليسرى بعد أن أصابت الكرة، بحركتها الطبيعية، واصطدمت بقدم نجم العراق".

وتابع: "تعمد لاعب منتخب الإمارات التحرك بقدمه الأخرى، وهي اليمنى، في محاولة للالتحام مع منافسه أمير العماري، الذي استطاع الوصول إلى الكرة، ولا وجود في هذه الحالة لأي مخالفة، وقرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب الإمارات ضد نظيره العراقي كان صحيحاً".

وتحدث الشريف عن إلغاء هدف للإمارات في الثواني الأخيرة من عمر الوقت بدل الضائع، بقوله: "ركلة حرة لصالح الأبيض، ورُفعت إلى داخل منطقة جزاء منتخب العراق باتجاه كايو لوكاس، الذي كان في موقف تسلل، لأنه كان متقدماً على آخر ثاني مدافع عراقي، وهو زيد تحسين، ومِن ثمّ كان مهاجم الإمارات أقرب إلى خط المرمى من منافسه، وتحرك إلى الكرة، واستطاع الوصول إليها، وخدع فيها حارس المرمى، ولعبها في الشباك برأسه، لكن الحكم المساعد أشار بوجود حالة تسلل، وجرى التحقق من قِبل حجرة الفار، التي أكدت صحة قرار الحكم المساعد".