الحكم لم يجامل المغرب ضد كندا.. جمال الشريف يؤكد بالدليل

- تأهل منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه على كندا (3-0)، ليصل لهذا الدور للمرة الثانية توالياً في تاريخه، في مباراة شهدت تنافساً واندفاعاً بدنياً كبيراً. - طالب منتخب كندا بركلة جزاء في الشوط الثاني، لكن الحكم الإنكليزي مايكل أوليفر احتسب مخالفة خارج منطقة الجزاء، رغم احتجاجات لاعبي كندا. - خبير التحكيم جمال الشريف أكد صحة قرار الحكم، حيث حدثت المخالفتان خارج منطقة الجزاء وداخل قوسها، مما يجعل القرار سليماً.

حقق منتخب المغرب تأهلاً مستحقاً لربع نهائي كأس العالم 2026، بعدما انتصر، السبت، على منتخب كندا بنتيجة (3ـ0) ليصل إلى الدور ربع نهائي للنسخة الثانية توالياً في تاريخه، وذلك بعد مباراة شهدت تنافساً قوياً واندفاعاً بدنياً، لا سيما في الشوط الأول، ما أجبر الحكم الإنكليزي مايكل أوليفر على إنذار عدد كبير من اللاعبين في أول 45 دقيقة من اللقاء.

وطالب منتخب كندا بركلة جزاء في الشوط الثاني،عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدّم المغرب (1ـ0)، ولكن الحكم الإنكليزي احتسب مخالفة قريبة من منطقة الجزاء، رغم احتجاج لاعبي المنتخب الكندي الذين كانوا يأملون الحصول على فرصة التعديل، غير أن الحكم أصرّ على احتساب مخالفة، وتمّ تنفيذها دون أن تحدث خطراً على مرمى الحارس ياسين بونو.

وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد" جمال الشريف عن قرار الحكم الإنكليزي: "وصلت الكرة إلى ستيفان أوستاكيو الذي تحرّك داخل قوس منطقة الجزاء لمنتخب المغرب مُلاحقاً من سفيان أمرابط، الذي قام بعملية الشدّ للمنافس من الخلف باستخدام يده اليسرى على الفخذ اليمنى للاعب، وتابع اللاعب الكندي تقدّمه إلى الأمام ولكنه كان لا يزال خارج منطقة الجزاء، فتعرّض لعرقلة بأسفل القدم اليمنى لأمرابط على وجه قدمه اليمنى، ما أدى إلى سقوط اللاعب الكندي من خارج منطقة الجزاء إلى داخلها".

وتابع الحكم المونديالي شرح الحالة، وقال: "أطلق الحكم صافرته مُعلناً عن مخالفة خارج منطقة الجزاء، وضمن قوسها وليس داخل منطقة الجزاء وليس داخله، ولهذا فإن قرار الحكم كان صحيحاً لأن المخالفتين حدثتا خارج منطقة الجزاء وداخل القوس".